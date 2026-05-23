Освежаваща или вредна ли е ледената вода след изпотяване?

След като прекарате няколко минути под палещото слънце и се почувствате облени в пот, пиенето на леденостудена вода може да ви осигури незабавно облекчение. Студената вода понижава вътрешната телесна температура, предлагайки освежаващо усещане, което е особено успокояващо, когато сте прегряти. Този охлаждащ ефект може да помогне за облекчаване на дискомфорта, причинен от високите температури, като по този начин улеснява справянето със стреса, свързан с топлината. Пиенето на леденостудена вода обаче може да не е най-ефективният начин за управление на телесната топлина. То може да причини вътрешен шок и остър физически дискомфорт, тъй като нарушава естествените механизми за охлаждане на тялото и предизвиква силна локализирана реакция.

Безопасно ли е да се пие леденостудена вода, докато се потите?

„Въпреки че може да ви се стори освежаващо да пиете ледена вода след изпотяване, тя не охлажда тялото внезапно отвътре. Тялото ви все още работи, за да балансира температурата си самостоятелно. За повечето здрави хора умерените количества студена вода обикновено са безопасни. Но при някои чувствителни хора пиенето на много ледена вода твърде скоро след обилно изпотяване понякога може да причини дискомфорт“, казва д-р Сийма Дир, ръководител на отделение и старши консултант по вътрешни болести в болниците Artemis .

Когато се потите, вътрешната ви температура се повишава и кръвоносните ви съдове се разширяват, за да отстранят топлината. Въвеждането на температури, близки до нулата, в тази среда нарушава естествените механизми за охлаждане на тялото ви и предизвиква силна локализирана реакция.

„Пиенето на леденостудена вода, докато се изпотявате обилно, обикновено не е опасно за повечето здрави хора, но понякога може да причини дискомфорт или леки проблеми, особено ако се приема на много големи глътки, когато тялото вече е прегряло. Изключително студената вода може за кратко да свие кръвоносните съдове в гърлото или горната част на червата, което понякога може да предизвика главоболие от типа на замръзване на мозъка, болки в гърлото или леки стомашни спазми при чувствителни хора. Обикновено не причинява инсулти или инфаркти, но тези с известно сърдечно заболяване или много ниско кръвно налягане трябва да пият хладни (не ледени) течности по-бавно и да внимават за замаяност или дискомфорт в гърдите“, казва д-р Минакши Джайн, главен директор и HOD, вътрешни болести в болница Max Super Specialty Hospital, Патпаргандж .

Експертите подчертават друг основен проблем, а именно фокусирането върху пиенето на студена вода и неправилното възстановяване на електролитите. След обилно изпотяване е от съществено значение да се възстановят електролитите , за да се поддържа безопасната работа на мускулите.

Експертите споделиха следните съвети:

Вместо да разчитате единствено на леденостудена вода, често е по-добре да се хидратирате с хладни, но не изключително студени течности, за да поддържате комфорт и да подпомогнете ефективното регулиране на температурата . Ако сте много потни или сте били на слънце, отпивайте на малки глътки на всеки няколко минути, вместо да изпивате бързо цяла бутилка.

Ако се потите обилно, преместете се на по-хладно или сенчесто място, разхлабете тесните дрехи и оставете въздуха да циркулира по тялото ви с вентилатор или бриз.

Пръскането на лицето, врата и китките с хладка вода също помага за понижаване на телесната температура по естествен път, без да се оказва внезапно натоварване на организма.

Възстановете електролитите, като ядете плодове с високо съдържание на вода, извара, кокосова вода и напитки за орална рехидратация.

Избягвайте алкохола и кофеина, тъй като те могат да влошат дехидратацията