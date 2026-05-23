Грейпфрут – плод, който може да бъде едновременно полезен и вреден

Грейпфрутът се различава от другите цитрусови плодове, защото е хибрид между портокал и помело. Подобно на другите плодове, той е полезен поради високия си процент витамини, но според някои изследвания може да бъде и вреден.

Този плод е много опасен за хора с високо кръвно и холестерол

Грейпфрутът е богат на витамини B2, C, E, провитамин A, калций, калий, фибри, органични киселини и етерични масла. Въпреки тези ползи, той може да има странични ефекти, но учените посочват, че това се отнася за консумацията му в комбинация с някои лекарства.

А именно, сокът от грейпфрут може да причини нежелана реакция, ако се приема с лекарства за сърдечни и бъбречни заболявания.

Бъдете внимателни, когато комбинирате с лекарства.

Една от съставките му, ако влезе в контакт с определени лекарства, саботира тяхното усвояване в стомашно-чревния тракт. Причината за това е способността на сока от грейпфрут да саботира действието на ензима CYP3A, което частично нарушава действието на лекарствата, които се приемат в организма.

Ето защо много пациенти, подложени на определени лечения, избягват сока от този плод, докато други го пият, за да засилят ефектите на лекарствата си, благодарение на съставката фуранокумарин, която се съдържа само в него.

Ако пиете сок от грейпфрут на гладно, това може да повлияе негативно на лигавицата на хранопровода, стомаха, както и на зъбите и венците. Освен това, грейпфрутът е известен като кисел плод.

Полезни етерични масло

Независимо от това, този цитрусов плод има благоприятен ефект върху тялото ви, ако се консумира умерено и в малки количества. Той помага за отслабване и детоксикация, и активира изгарянето на мастните депа.

Етеричните масла от грейпфрут, както и органичните киселини, играят важна роля за стимулиране на метаболизма и производството на стомашни сокове, подобрявайки храносмилането и усвояването на храната.

Грейпфрутът помага при проблеми със запек. Прясно изцеденият сок от грейпфрут не само помага за отслабване, но и има положителен ефект върху нервната система, особено по време на умствено и физическо изтощение.

Ако страдате от безсъние, препоръчително е да отхапете грейпфрут преди лягане. В ароматерапията грейпфрутът се използва за лечение на апатия и депресия. Подобрява концентрацията и паметта.

Избягвайте меки и повредени плодове

Когато купувате грейпфрут, избирайте плодове с лъскава или матова кора. Купувайте твърди плодове, които не омекват при лек натиск с пръсти. Избягвайте меки и повредени плодове. Можете да ги съхранявате на 18 градуса за една седмица или в хладилник за 2-3 седмици. Плодовете и сокът от грейпфрут могат да бъдат замразени.

Освен прясно, може да се консумира и след термична обработка. Най-често се използва за приготвяне на плодови салати, добавя се към торти, пудинги, желета. Може да се консервира и като сироп или да се направи мармалад.

Кората на грейпфрута се използва за производството на масло от грейпфрут, което се използва в безалкохолните напитки. Наргининът, който се намира в кората на грейпфрута, се използва за добавяне на горчив вкус към тонизиращи напитки, тъмен шоколад и някои видове сладолед.