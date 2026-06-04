Слънчогледовото олио отново е в центъра на модерното хранене

Дълго време свързвахме слънчогледовото олио основно с българската кухня-салати, готвени ястия, печива и традиционни рецепти. Все повече нутриционисти и учени го посочват като разумен избор за балансирано хранене.

И ако някога сме го приемали за нещо съвсем обикновено, днес можем спокойно да кажем: българската кухня явно е била по-тренди, отколкото сме предполагали. Днес в Азия слънчогледовото олио често се възприема като по-лек, по-чист и по-премиум избор. И това не е случайно, то има неутрален вкус, не "превзема" храната, богато е на ненаситени мазнини и съдържа витамин Е. Затова пасва идеално на модерната идея за балансирано хранене.

Слънчогледовото олио е богато на ненаситени мазнини, включително на омега-6. Истината е, че тялото има нужда от тях, защото не може да ги произвежда само. Затова трябва да ги получава чрез храната. Тези мазнини участват в нормалното функциониране на клетките, подпомагат енергийния баланс и са важна част от хранененето.

Все повече нутриционисти и учени подчертават, че растителните масла т.нар. seed oils не трябва да се разглеждат изолирано, а в контекста на цялостния хранителен режим. Според водещи специалисти като проф. Sarah Berry от King’s College London, д-р Ron Krauss, Diane McKay от Tufts, както и научни комуникатори като Layne Norton и Gil Carval ho, въпросът не е просто "добро ли е едно масло или лошо", а как го използваме, в какво количество и с какво го комбинираме.

Изследване от 2024 г. върху слънчогледови масла на централноевропейския пазар отчита, че предимство на слънчогледово олио, освен полезните растителни мазнини, е високото съдържание на витамин Е, антиоксидантът, който помага на клетките да се пазят от ежедневния стрес.

И тук идва хубавата новина: не е нужно да търсим екзотични продукти, за да се храним добре. Понякога полезният избор вече е познат, достъпен и част от нашата традиция.

Слънчогледовото олио е точно такъв пример класика в българската кухня, която днес получава ново, модерно и научно подкрепено признание. Познато, достъпно, вкусно и напълно актуално. Оказва се, че добрият избор понякога си стои у дома, точно до подправките.