Проучване разкрива опасностите от дългосрочната кето диета

Кетогенната диета, по-известна като кето диета, набира популярност заради обещанието си за бърза загуба на тегло и подобряване на здравето чрез намаляване на въглехидратите до минимум и разчитане на мазнините като основен източник на енергия. Но ново изследване, публикувано в Science Advances, повдига опасения относно дългосрочните ѝ ефекти. В проучване върху мишки учените установиха, че продължителното придържане към диета с високо съдържание на мазнини и ниско съдържание на въглехидрати води до глюкозна непоносимост, стеатен черен дроб и признаци на сърдечно-съдови проблеми. Докато краткосрочната употреба може да предложи ползи и дори медицински приложения като лечение на епилепсия, експертите предупреждават, че продължителната употреба може да носи скрити рискове.

Изследователи от колежа Ърлхам в Индиана и университета в Юта са поставили мишки на четири вида диети в продължение на около осем месеца, което е приблизително еквивалентно на десетилетия в човешкото време. Въпреки че мишките на кето диета тежали по-малко от тези на диета в западен стил, се появили тревожни здравни маркери. Те имали излишни мазнини в кръвта си, отличителен белег на сърдечно-съдови заболявания, а мъжките мишки показвали признаци на стеатоз на черния дроб. По-тревожно е, че техните инсулинопроизвеждащи клетки се затруднявали да освобождават инсулин, което ги е направило неспособни да преработват правилно захарта.

Кето диета: Защо е важна за хората

Резултатите от проучването показват, че ползите от кето диетата могат да дойдат със значителни компромиси, когато се спазва дългосрочно. Въпреки че диетата все още се предписва на пациенти с епилепсия и може да помогне на възрастни с наднормено тегло да отслабнат, екстремното съотношение мазнини към въглехидрати, често до 90 процента мазнини, далеч не е балансиран хранителен профил. Изследователите предупреждават, че тези здравословни усложнения, особено свързаните с регулирането на глюкозата и здравето на черния дроб, биха могли да се пренесат и при хората.

Експертите подчертават, че хората, които спазват кето диета, трябва да го правят под медицинско наблюдение. Странични ефекти като повишени нива на мазнини в кръвта, натоварване на бъбреците и храносмилателни проблеми вече са признати, а новото проучване подчертава възможни дългосрочни метаболитни проблеми. Неврологът от университета „Джонс Хопкинс“ Таня Макдоналд отбелязва, че извън специфични медицински контексти повечето хора трябва да избягват стриктна кето диета без редовно наблюдение.

Възможна добра новина

Интересното е, че проучването показа също, че негативните ефекти не са постоянни. Когато мишките бяха премахнати от диетата, тяхната глюкозна регулация се подобри. Това предполага, че всички проблеми, свързани с кето диетата, могат да бъдат обратими, ако диетата бъде прекратена. Въпреки това експертите подчертават, че откритията са предупреждение: краткосрочният кето план може да е безопасен, но придържането към него в продължение на години може да изложи на риск дългосрочното здраве.