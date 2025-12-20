Справи се с кръвното ОТ РАЗ и му кажи довиждане - полезни ТРИКОВЕ без никакви хапчета

Близкото до високата граница кръвно налягане не във всеки случай вади на показ симптомите си. И често си нямаме ни най-малка идея, че си имаме вземане-даване с него. Сред нас има хора, които реагират бурно към високите му нива и стават жертви на много болезнени усещания. Но реалността е, че по-голямата част могат да не проумеят години наред, че страдат от него. Медицинските лица задължително ни увещават да го държим под око внимателно, но в ежедневието общо взето не се получава по този начин - в случай, че се чувстваш отлично, не предполагаш, че си развил проблем със организма.

Да пострадаш от високо кръвно обаче рядко е присъда доживот.Повечето причини за повишено кръвно налягане идват от ситуации, които всеки забелязва във всекидневието. Неблагоприятните фактори са по-голямо тегло, уседнала физическа активност, изпълнена с лоша храна диета, повече цигари, превишаване на лимитите с алкохола, по-високи нива на стреса, диабет, развиване на хронични болести и в определени случаи генетична роля. Общо взето като се мине 45 годишна възраст да започнете да се следите значително по-внимателно.

Има често страдащи хипертоници, за които е ключово да поглъщат предписани от медицински лица хапчета. Обаче повечето от хората са от вида, които имат този проблем не толкова често. Без значение от кои сте обаче е хубаво да имате идея кои са скритите полезни неща, които ще ви асистират да редуцирате нивото на кръвното за броени минути. И то докато сте у дома. Тези хитрини не решават проблема с медицинската работа, но могат изключително нужни в най-ранния миг. Добре е впрочем да ги направите част от начина си на живот, понеже те вършат работа при безчет здравни беди.

• Нейно величество канелата

Канелата ,това чудо на природата, е въздействаща и приятна както като вкусови данни, така и като мирис. Подправката включва неизмеримо полезни за организма лечебни качества. Стяга добре нервите и определено има благоприятстващ кръвното налягане. Ето какъв е номерът. Прибавате малко вода в чаша с кисело мляко и изсипете малко повече от половин чаена лъжичка канела. Може за вкус и лъжичка мед. Тази благоуханна смес има ефект веднагически.

• Естественият пазител

В народната медицина, чесънът е популярен с толкова много преимущества, че ако го превърнете в титуляр от храната ви, ще се справяте повече от добре високото кръвно. Чесънът е приет като един от най-добре приложимите природни антибиотици. Редуцира високото кръвно, слага край на лошия холестерол. Ако не ви се нрави под формата на скилидка, приемайте го под формата на малка лъжичка чесън на прах. Отново има ефект. При всеки случай обаче е хубаво да е суров.

• Моментална помощ

Съществува един ключов трик, който бихте могли да прибавите към съкровищницата. Директно трябва да сложите палец и среден пръст върху мястото зад меката част на вашето ухо. После приплъзнете пръсти надолу към ключицата. Това действие се прилага 7-8 пъти за всяко ухо. Другата популярна важна точка е ситуирана на 0,5 см от меката час на ухото в посока към носа. Точно там бихте могли да проведете разтриване.

• Хибискусът - начин на употреба

Ако съществува билка, която да е естествен съюзник в битката против високото кръвно налягане, това непременно е отварата от каркаде. Това е един от могъщите домашни прийоми за редуциране на вашето кръвно. Впрочем, има още сериозен списък от полезни свойства. Поради начина, по който оказва ефект на нервите, поема функцията и на антидепресант. Знае се, че дава много мощ на имунната защита, тъй като носи в себе си най-големите нива на витамин Ц от всички чайове. Изобилства също на желязо и действа чудесно за подсилване на хемоглобина. Установено е, че има ефект и при излязло извън нормите тегло.

• Правилното дишане

Едва ли е съвпадение това, че когато сме под влиянието на по-висок стрес, ние обикновено въздишаме. Затова като за начало отпуснете тялото и съзнанието. Сложете на очите си с кърпа, за да редуцирате външните стимули. Поемете въздух с корема. За да се получи добре бихте могли да поставите ръка на стомаха си и да усетите как той се повдига нагоре. Поемайте въздух за около 4 секунди. А после като издишате, задръжте в този долен праг за нови четири секунди. И пак отначало. Дишайте по този начин в рамките на 5 минути, а може и повече. С тази тактика се подпомага притока на кръв към тъкани на тялото, а високото кръвно намалява.

• Изстудяване на ръцете

Тук са популярни два варианта, които да вкарате в употреба. Първият е да поставите дланите си върху течаща студена вода на мивката. Не мърдайте така за няколко минути и е много възможно да усетите благоприятен ефект. Другата уместна тактика е да поставите хладка кърпа на тила. Не забравяйте - не трябва водата да е близо до ледената, достатъчно е да бъде хладничка.

• Облекчение веднага с още един чай

Ментовият чай е биле за нервите, сърцето и за повишеното кръвно налягане. Той винаги може да редуцира кръвното и благодарение на ролята му да изпитате търсенето облекчение.

• Облекчение от спешен масаж

Ако в непосредствена близост до вас има някой, попитайте го дали може да ви отдели време за масаж. Важните места са местата на тила. Задължителен е и масажът на раменете, който да финишира надолу към лопатките.

• Млякото с коприва е страшно полезно

Дойде време и за нещо свръх полезно - мляко и коприва. Приготвя се по този начин - като заливаме две супени лъжици сухи листа от коприва с около две прясно мляко. Поставяме на котлона и гледаме да кипне хубаво, а после премахваме от огъня. Изчакваме да изстине. Приемаме по една чаша от този цяр при повишено кръвно налягане.

Добрите навици

Всичко събрано досега върши безотказно действаща работа в изненадващите ситуации. Но все пак, ако сте си поставили за цел наистина да сложите край на високото кръвно, да обърнете внимание на този класически списък с мерки с 10 важни неща. Ако ги добавите във всекидневието си умно и правилно, повече няма да сте подложени на мъките от високото кръвно.

- Намалете излишното тегло. Всеки опит за отслабване ще ще ви даде ключово предимство в битката с високото кръвно.

- Изпълнявайте физически упражнения редовно. Спокойни разходки, леко потичване, каране на колело, час-два плуване в басейн, танците също са много полезни. Отделете си поне 20-30 минути на ден за тези раздвижвания.

- Консумирайте полезни храни. Обилно приемане на зеленчуци, плодове, зърнени храни. Сериозно се вгледайте в диетата си, дайте си сметка кое ви ви прави уязвими и го изрежете от храненето си.

- Занижете солта. Което значи и да хапвате по-малко в заведения и топли кухни, защото на тези места храната редовно е пресолена. Разчитайте повече на печката у дома.

- Статистиката е показала, че, пациентите, които имат високо кръвно, консумират алкохол над необходимото. Максимумът всъщност е не повече от бира на ден или 200 мл. 150-200 мл. вино. Ако надвишите тази доза е почти сигурно, че ще стигнете до високо кръвно. Така е и за цигарите - повече от 5-6 дневно ще ви правят проблеми с кръвното.

- Завишеният стрес е един от най-допринасяващите фактори. Направете всичко възможно да го намалите и да посвещавате време за вас самите, за да сте уравновесени.

Ще се справите с тези съвети! Те не са заместител на лекарска консултация. Но са ежедневна практика, която може да ви помогне. Надяваме се да сме ви били полезни!