Тормозят ли ви магнитните бури? И да са прокоба за вас, оправия има - в тези съвети

Дните и месеци с повече магнитни бури са истинска напаст за немалък дял от хората. В тази статия обаче ще обсъдим абсолютно всичко, което ви е ключово, за да се преборите с тях. Както и задължително ще ви посочим начин, по който да откриете с пълна валидност в коя част от седмицата ще ударят магнитни бури.

Защо все повече хора се оплакват от магнитните бури?

Според редица популярни изследвания близо 49 % от хората са уязвими към магнитните бури, а напоследък броят им набъбва. Не всички от тях допускат, че личното неразположение, повишената нервност, нарушенията в съня, физическа слабост и меланхолия, липса на концентрация, са породени или подсилени от магнитните бури. Обръщаме внимание на това, че при някои хора различни видове дискомфорт могат да бъдат забелязани ден по-рано преди самата магнитна буря, а при други - в окото на бурята.

Не се притеснявайте обаче прекалено много - със съвсем малки усилия човек може да се адаптира и тушира реакцията си към магнитната буря, ако изгради разумни навици и правилни стратегии за справяне. Най-хубавото е, че тези навици са адски полезни и ще повлият на доброто ви здравословно състояние по такъв начин, че не само когато започнат магнитните бури, а винаги в ежедневието да сте в отлично физическо и психическо състояние. Затова тук ще направим кратък списък на всичко, което ви непременно трябва да знаете за магнитните бури и какви стратегии да използвате, за да се сблъскате с победен изход с тях.

А дали сте метеочувствителни?

Ако се окаже, че магнитните бури ви влияят лошо, то по всяка вероятност вие принадлежите хората, предразположени към по-изразена чувствителност към времето и неговите промени. Дори и да е така, това не трябва да ви докарва до отчаяние - всъщност една втора от населението са метеочувствителни.

Какво е най-характерното за тях? За тях има множество изследвания. Tе стигат до едни и същи резултати, които могат да се обобщят така:

Метеочувствителните хора преживяват различни промени в менталното състояние, както и физически дискомфорт, когато има различни климатични промени. Смяната на сезоните, по-голяма влажност или прекалена сухота на въздуха, тежките жеги или пронизващият студ, слънчевите изригвания им влияят в по-голяма степен, в сравнение с други.

Метеочувствителните хора предимно са малко по-емоционални. Понякога получават болезнени усещания в ставите или мускулите при по-сериозна амплитуда на времето. Невинаги успяват да спят добре. Характерна е също намалена работоспособност, разсеяност и трудности при концентрация. Субективното усещане за задух е обичаен симптом.

Хроничните заболявания създават проблеми при хората с изразена метеочувствителност. Например ако имате високо кръвно, сърдечни и неврологични проблеми, хормонални дисбаланси - в такъв случай промените във времето имат негативно въздействие върху вас . Магнитните бури са мъка за хипотониците - хората с ниско кръвно; те биха могли да изпитват значителна слабост, трудности при заспиване и проблеми с апетита по време на магнитни бури или други климатични амплитуди.

Ако сте част от този тип персоналност, не е време за притеснения: ето какво специалистите съветват да направите по време на магнитните бури.

ТОП методи, за да облекчите въздействието на магнитната буря?

•Как да се храним правилно по време на магнитна буря

Какво ще има в чинията в дните на магнитни бури и близките дни около тях, е от първостепенно значение за тонуса ви. Диетата, която ще подкрепи тялото и духа, е всъщност приятна и полезна. Всъщност тя е подходяща за всеки ден и месец, но ако не може да я спазвате непрекъснато, то поне в дните на магнитни бури се придържайте към следните хранителни продукти.

- Задължително включете в менюто повече плодове, зеленчуци и билки. Изключително полезен вариант са стафидите, кайсиите и печените ябълки. Чудесно оказват влияние на здравето бананите, заради съдържанието на калий.

- От домашните гозби, от варивата сега е подходящият момент за боб и леща. Тези варива действат облекчаващо в дните с магнитни бури.

- Хлябът: По-правилният избор е да е ръжен, защото за него са характерни най-ценните съставки - витамините от групата Б, които имат ключово, благоприятно въздействие за нервната система. Колкото и да го обичате, лишете се от белия хляб поне в тези дни.

- Чайове и билки: Билковата ни аптека винаги е голяма, но тук ще ограничим до основните. Това са шипка, валериан, мента, глог, мащерка, маточина. Може дори да си направите микс от няколко билки, които влияят наистина добре.

- Закуската е нещо, което не би било добре да пропускате . Направете си нещо с овес. Ако сложите в кашата мляко, внимавайте за това да е нискомаслено.

- Не залагайте на месото, да се приема повече риба.

• 8 хитрини и стратегии при магнитни бури

По време на магнитните бури постарайте се да си почивате повече. Сънят е най-ценният ви приятел - както през нощта, разбира се, така и, ако имате такава възможност, предайте се на лукса на следобедната дрямка.

Разходките са едно от най-важните неща в тези дни, както и чистия въздух. Ако има наблизо парк или най-добре екопътека, сега е точният момент. Не е задължително разходката да е дълга, но едни приятни и бавни 30 минути ще са ви изцяло достатъчни. При положение, че не ви е до разходка и предпочитате да сте си вкъщи, то една кратка гимнастика ще ви се отрази повече от добре и ще ви помогне да редуцирате влиянието на магнитните бури. Минералните бани ще ви повлияят добре също.

Изключете за определен период обаче пърженото, мазните храни, храните с нишесте, алкохола. Ако пушите, редуцирайте цигарите. Не яжте пикантни и прекалено солени храни.

Отложете физическите напрежения. Редуцирайте дългия престой пред телевизора, компютъра и телефона. Ключови са часовете преди лягане - тогава дръжте устройствата настрани.

Половин таблетка аспирин, ако не ви причинява проблеми със стомаха и червата, ще има хубава роля в стратегията ви.

Можете да си вземате контрастен душ, тоест да редувате топла и студена вода в хигиенните ви навици.

По-хубаво е да намалите консумирането на силни чайове и кафета. Енергийните напитки имат подобно действие, така че ги изолирайте. Кофеинът пречи по време на магнитните бури, тъй като едва ли ви е необходима превъзбудата, която предизвиква.

Ключови решения не вземайте и шофирайте само в кратки дистанции.

Къде да проверим дали бурята е ударила

Би трябвало да сте забелязали, че в в интернет е наситено с гръмотевични съобщения за магнитни бури. За съжаление обаче голяма част от тях не отговарят на истината. Колкото и да са много, има един-единствен подход, с който да се осведомите прецизно за бурите - намира се на страницата на НИМХ на БАН.

Ето тук