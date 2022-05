Това е най-добрата закуска за паметта

Закуската е първата опция не само за повишаване на нивата на кръвната захар, но и за набавяне на всички хранителни вещества, необходими на мозъка.

След ставане от сън нивата на кръвната захар са ниски, което може да повлияе негативно на когнитивните способности.

Най-добрата закуска за паметта

Диетологът д-р Сидни Грийн разкри коя е идеалната закуска за максимално когнитивно представяне. Според нея тя трябва да включва протеини, здравословни мазнини и фибри, пише Eat This, not That! .

Един от най-добрите варианти е да започнете деня е с пудинг от семена от чиа с горски плодове. Тази комбинация от продукти стимулира мозъка и усещането за ситост след нейната консумация продължава няколко часа.

Д-р Грийн пояснява, че семената от чиа са богати на фибри, омега-3 мастни киселини, желязо и калций. Когато се комбинират с растително мляко, ядки и канела, те създава богата на хранителни вещества закуска.

Диетологът препоръчва добавянето на горски плодове, които съдържат мощни антиоксиданти и витамини. Освен това можете да използвате бадеми и какао, за да направите тази закуска още по-здравословна.

Важно: Статията е с информативна цел и не замества консултацията с лекар или диетолог!