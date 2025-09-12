Този продукт увеличава риска от инфаркт и инсулт след 50 години

Продуктът, който увеличава риска от инфаркт и инсулт след 50 години

Инфарктът и инсултът остават едни от най-често срещаните и опасни заболявания. Лекарите казват, че е важно да се намалят рисковете чрез контролиране на диетата, теглото, физическата активност и отказване от тютюнопушенето и алкохола. Но има и фактори, които не могат да бъдат повлияни, като например възрастта. Ето защо е толкова важно да се контролира това, което е възможно, отбелязва кардиологът Чен-Хан Чен от Калифорния.

Един от основните рискови фактори е храненето. Кардиолозите са съгласни, че след 50-годишна възраст червеното месо трябва да бъде ограничено в диетата.

„Стекът е с високо съдържание на наситени мазнини и повишава нивата на холестерола“, обяснява д-р Суприти Бехурия . Както съобщава Parade , повишените нива на „лошия“ холестерол допринасят за образуването на плаки в кръвоносните съдове и увеличават риска от инфаркт и инсулт.

„Пържолата може да увеличи възпалението в тялото, което също увеличава риска от сърдечни заболявания и диабет тип 2“, казва д-р Чен. Освен това, мазните разфасовки месо увеличават вероятността от наддаване на тегло, което отново натоварва сърцето.

Д-р Бехурия отбелязва, че с възрастта патологии като коронарна болест на сърцето, хипертония, сърдечна недостатъчност, предсърдно мъждене и миокарден инфаркт стават по-чести.

Според д-р Чен, струва си да се даде предимство на рибата (например сьомга), както и на растителните източници на протеини - боб, леща, ядки. Тези продукти не съдържат наситени мазнини и са богати на фибри.

Все пак не е нужно да се отказвате напълно от пържолата. „Добре е да ядете я по специални поводи, но не бива да е част от ежедневната ви диета“, подчертава д-р Бехурия.

По отношение на храните, които намаляват риска от сърдечно-съдови заболявания, овесените ядки са част от тях. Те съдържат огромно количество фибри, които подобряват храносмилането и следователно усвояването на хранителните вещества. Тази естествена „метла“ е способна и да прочисти тялото ни от липопротеини с ниска плътност, което ще намали вероятността от образуване на холестеролни плаки. Проучванията потвърждават, че хората, които постоянно включват този продукт в менюто си, живеят и поддържат работоспособността си много по-дълго от тези, които предпочитат пържени картофи и чийзбургери. Трябва обаче да избягвате инстантните овесени ядки, които имат много скрита захар. Вместо това изберете класически овесени ядки", казва д-р Чен.

Важно: Статията не замества балансираното хранене и консултацията със специалист!

