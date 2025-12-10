Лекар: Не добавки, а това е тайната на железния имунитет през зимата

В разгара на вирусите много хора посягат към различни добавки и витаминни комплекси за укрепване на имунитета. Д-р Софи Нютън обясни, че един от най-ефективните начини за избягване на настинки, грип и сезонни вируси не е чрез хранителни добавки или специални лечения, а чрез добър нощен сън. Тя подчерта, че качествената почивка действа като естествен щит на организма и значително намалява риска от инфекции. Това съобщава вестник „Експрес“.

Сънят: Най-добрият лек за имунитета

Лекарят цитира проучване, в което доброволци са били умишлено изложени на вирус на настинка. То е установило, че хората, които са спали по-малко от седем часа на нощ, са три пъти по-склонни да се разболеят. А нарушеният или повърхностен сън е увеличил вероятността от симптоми почти пет пъти и половина дори след като се вземат предвид възрастта, стресът, теглото и консумацията на алкохол.

Прочетете също: Черен чай: 6 начина, по които тази богата на антиоксиданти напитка поддържа цялостното здраве

Според д-р Нютън, по време на сън имунната система активно произвежда цитокини, образува защитни клетки и антитела. Ако тялото не получава качествена почивка, такива „защитници“ просто не се произвеждат в достатъчни количества, което отваря пътя за вируси. Тя съветва да се спазва режим, да се намали използването на мобилни устройства преди лягане, да се поддържа спалнята хладна и да се добавят поне 15–30 минути допълнителна почивка.

Лекарят подчертава: добрият сън е важен не само за предотвратяване на настинки - той също така подобрява психичното здраве, паметта и цялостното състояние на организма.

Прочетете също: Най-доброто време за консумацията на чесън за имунитет и здравето на сърцето

По отношение на качествения сън д-р Сурадж Кукадия, разказа какви пози за сън е добре да се избягват. Според него спането по корем може да причини костохондрит - възпаление в областта, където ребрата се свързват с гръдната кост. Продължителният натиск върху гръдния кош, съчетан с лоша стойка или вдигане на тежки предмети през целия ден, увеличава риска от развитие на болезненото състояние.

Също така лекарят припомня, че за да укрепите имунитета си зимната ви диета трябва да е богата на витамини А, С, Е и омега-3.

Важно: Статията не замества балансираното хранене и консултацията със специалист! Предоставената в нея информация не може да замести назначеното лечение, като и да се използва за самолчение! При наличието на конкретни симптоми задължително се консултирайте с лекар!

Прочетете също: Суперхрани, които да ядете през зимата, за да засилите имунитета си