Бабин трик с бамя, който набира популярност в интернет

Водата от бамя, приготвена чрез накисване на шушулките на бамята (Abelmoschus esculentus) във вода в продължение на няколко часа, наскоро се превърна в популярен еликсир за здраве. С настоящата тенденция към естествени решения за подобряване на храносмилането, нивата на кръвната захар и цялостното благосъстояние, тази лесна за приготвяне напитка често се рекламира като съюзник на здравето. Но какви точно са ползите от водата от бамя?

Богат на хранителни вещества зеленчук... но водата остава загадка

Бамята отдавна е призната за богатството си на хранителни вещества, като:

влакна;

витамини (C, K, понякога A);

минерали като магнезий;

калий;

фолиева киселина.

Тези компоненти го правят ценен зеленчук за здравето, храносмилането, имунитета, костите, метаболизма и други. Когато обаче говорим за вода от бамя, само определени разтворими съединения, по-специално слуз (характерното вискозно вещество на бамята), се пренасят във водата. Следователно, малко проучвания са оценили специфичните ефекти на тази запарка, което води до определени изводи.

Какво казва науката? Или по-скоро, какво знаем ние?

Според някои специализирани медии, водата от бамя може да подпомогне храносмилането. Слузта действа като разтворими фибри, способни да облекчат изхожданията, да предотвратят запек или подуване на корема и да поддържат здравословна чревна микробиота.

Споменава се и като начин за стабилизиране на нивата на кръвната захар чрез забавяне на усвояването на захарта, аргумент, често цитиран от хора, които се стремят да контролират по-добре диабета или теглото си. И накрая, благодарение на наличието на антиоксиданти в бамята, някои предполагат, че водата може да помогне за защитата на клетките и да подпомогне сърдечно-съдовото или кожното здраве.

Няколко специалисти и научни източници обаче също посочват, че няма солидни доказателства, потвърждаващи тези ефекти, и че водата от бамя не е заместител на разнообразната диета или медицинското лечение, ако е необходимо.

Как да приготвите вода от бамя и да я включите в рутината си?

Приготвянето е лесно и достъпно за всеки: изплакнете 3 до 5 пресни шушулки бамя, нарежете ги (на кръгчета или наполовина), поставете ги в чаша или кана с филтрирана вода и ги оставете да се запарят поне 8 до 12 часа (в идеалния случай за една нощ).

На сутринта прецедете и изпийте водата, за предпочитане на гладно или между храненията. Някои хора добавят малко лимон, за да омекотят вкуса или да намалят вискозната текстура.

За кого е подходяща водата от бамя?

Водата от бамя може да се хареса на тези, които искат да подобрят храносмилането си, да регулират кръвната си захар или просто да разнообразят напитките си. Тя остава лека, евтина и естествена алтернатива. Необходими са обаче някои предпазни мерки:

Ако сте предразположени към образуване на камъни в бъбреците, бамята съдържа оксалати поради, което прекомерната консумация на бамя може да насърчи образуването на камъни;

Ако имате чувствителни храносмилателни проблеми, леко слузестата текстура на водата може да не е подходяща за консумация веднага;

И накрая, никога не замествайте медицинското лечение или балансираната диета с тази напитка; тя е преди всичко възможна добавка, а не чудодейно лекарство.

Водата от бамя е предимно хидратираща напитка, лесна за приготвяне и може да бъде част от естествен уелнес подход. Макар че ползите от нея – храносмилане, регулиране на кръвната захар и антиоксидантна подкрепа – са възможни, те са слабо документирани.

Към днешна дата липсват солидни научни данни, които да потвърждават нейните качества. Затова е най-добре да се разглежда като скромна добавка, която да се консумира умерено, а не като чудодейно решение за здравето.

Тази статия има за цел да допълни, а не да замени съветите на вашия лекар и няма за цел да обхване всички възможни употреби, предпазни мерки, взаимодействия или нежелани ефекти. Възможно е тази информация да не отговаря на специфичните ви здравословни обстоятелства. Ако имате въпроси по темата се консултирайте със специалист.

