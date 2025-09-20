Забравяне или деменция: Как да ги различим?

До каква степен забравянето е част от нормалното стареене?

Не е необичайно някой да не може да си спомни защо е влязъл в стая, името на човек, когото току-що е срещнал, или къде е паркирал колата си. Експертите казват, че някои пропуски в паметта не са причина за безпокойство, но търсенето на професионална помощ за ранни предупредителни знаци може да намали риска от прогресиране на тези проблеми.

До каква степен забравянето е част от нормалното стареене?

Всички ние ставаме малко по-бавни с възрастта, а много от нас стават малко по-забравящи, казва професор по психология Карин Анстей, директор на Института за бъдещето на стареенето в Университета на Нов Южен Уелс в Сидни. Това се случва дори когато сме млади и страдаме от недоспиване.

Още: Бракът води до деменция: Учени с данни за неочакваната зависимост

Едно често срещано оплакване е усещането, че нещо е „на върха на езика ви“, но не можете да си спомните например името на човек или филм, съобщава „H1“ .

Друго е временната загуба на вещи като мобилен телефон или ключове.

„Наричаме го нормално преживяване на стареенето, при което „от време на време забравяш къде си оставил нещо“, казва Ансти.

Нормално е също така нещата да станат по-трудни за изпълнение или да отнемат повече време, отколкото преди. Професор Ейми Бродтман, невролог и ръководител на Инициативата за когнитивно здраве в университета Монаш в Мелбърн, казва, че скоростта на обработка на информация може да се забави с възрастта, което може да бъде разочароващо и тревожно за хората, свикнали с високи нива на ефективност.

Още: Учени: Това ниво на холестерола предпазва от деменция

„Често при мен идват много успешни хора и казват: „Не мога да работя както преди, започвам шест задачи едновременно и не стигам до шестата.“ Това е напълно нормално, смята тя.

Кога трябва да включите алармата?

„Ако от време на време забравяте къде сте оставили ключовете си или ги намирате на вратата сутрин, това не е непременно причина за безпокойство“, казва д-р Майкъл Удуърд.

Ако се случва често, става по-често или включва по-сериозни грешки, като например оставяне на печката включена цяла нощ или оставяне на водата да тече, може да е по-сериозно.

Още: Пропускаме тези ранни признаци на Алцхаймер, а не бива

„Проблемите с езика могат да бъдат ранен признак на деменция, особено ако речта започне да звучи като „словоделска зала““, казва д-р Дезмънд Греъм.

Ако имате блокаж от думи, това може да е проблем. Удуърд казва, че понякога е добре да бъркате имената на децата или внуците си, „но ако постоянно забравяте имената на три от четири внуци, това е проблем“.

„Една от класическите характеристики на болестта на Алцхаймер е, че хората започват да губят ума си“, казва Бродтман.

Нормално е да се изгубите, докато шофирате някъде, където никога не сте били, но ако някой постоянно има проблеми с намирането на познати места, това може да е признак за безпокойство.

Още: Каква е връзката между холестерола и риска от деменция

„Наричаме го топографска или географска дезориентация и е нещо ново, защото предполага, че имате тази информация в главата си“, казва тя.

Бродтман казва, че ако нещо има емоционално значение и привлече вниманието ви, а вие го забравите, това може да е признак на деменция.

Повтарянето на една и съща история в разговор може да е ранен признак, казва Удуърд.

„Ако по време на телефонен разговор попитате: „Казах ли ви, че съседът отсреща е засадил...“ и няколко минути по-късно направите същото отново, това е обезпокоително.“

Още: Кои са главните фактори за развитието на ранната деменция

„Влизаш в стая и забравяш защо си влязъл, това се случва на всички и обикновено е резултат от загуба на фокус“, казва Ансти.

Какво друго може да причини забравяне?

Има много причини, поради които иначе когнитивно здравите хора могат да изпитат загуба на паметта.

„Майки с малки деца, които стоят будни по цяла нощ, забравяйки къде са паркирали колата си или не могат да намерят ключовете си, подобни пропуски са ежедневие“, обясни тя.

Още: Неочаквана връзка: Консумацията на тази храна може да увеличи риска от появата на деменция

Някои хора изпитват така наречената „мозъчна мъгла“ след заразяване с COVID-19, а забравянето или проблемите с паметта могат да бъдат страничен ефект от химиотерапията или лекарствата за сън или болка. Хроничният стрес може да има отрицателно въздействие, особено върху краткосрочната памет.

Забравянето или разсеяността не означава непременно по-висок риск от деменция, но може да затрудни разпознаването на ранните етапи.

„Предизвикателството с леките когнитивни нарушения е, че хората често ги приписват на нормалното стареене“, казва Греъм.

В същото време, хората , които са високофункционални, но в ранните етапи на по-сериозен когнитивен спад, също може да са по-трудни за разпознаване, казва Ансти.

Още: 6 промени в поведението, които издават деменция

Съществуват редица интервенции, които могат да намалят риска от прогресия, като например по-добро хранене и упражнения, особено ако проблемът бъде открит рано.

Всички експерти препоръчват посещение на лекар възможно най-скоро, особено ако приятели, семейство или колеги също забележат промени.

„Дори ако хората си мислят, че не е нищо или се притесняват за нещо, което е просто нормално стареене, аз ги насърчавам да посетят лекар“, казва Греъм.