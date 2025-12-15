Спорт:

БЛС с мандат за новия Рамков договор: Иска увеличение на клиничните пътеки

79-ият извънреден Събор на Българския лекарски съюз даде мандат на УС на БЛС да подпише предстоящия Национален рамков договор 2026 - 2028 по конкретни параметри, одобрени от делегатите. Решението беше взито със 152 гласа "за", 45 "против" и 19 "въздържал се".

Председателят на БЛС Николай Брънзалов благодари на най-висшият форум на лекарите за взетото решение за преговори в екстремни условия, без приет бюджет.

Той допълни, че Националния рамков договор ще влезе в сила след приемането на бюджета на страната, тъй като неразделна част от него са цените и обемите на медицинските дейности, но предвид политическата обстановка няма яснота кога ще се случи това.

10% ръст на цените на клиничните пътеки, промени в наредбите

БЛС иска поне 10% ръст на цените на клиничните пътеки, ако увеличението на бюджета се запази, както е към момента. В първичната извънболнична помощ се настоява за 5,5% ръст, а в специализираната - близо 5%, като леко увеличение ще има на всички основни прегледи Специализираната извънболнична медицинска помощ.

По време на преговорите между НЗОК и БЛС бяха приети промени, съгласувани и с МЗ, които ще доведат до изменения в Наредба 9. Създват се две нови амбулаторни процедури: "Радионуклидна терапия с тераностични радиофармацевтици при невроендокринни тумори" и "Радионуклидна терапия с тераностични радиофармацевтици при простатен карцином“.

По искане на реаниматорите, работещи с деца, се включват две клинични процедури за Интензивно лечение, мониторинг и интензивни грижи с механична вентилация и/или парентерално хранене при деца и Интензивно лечение, мониторинг и интензивни грижи без механична вентилация и/или парентерално хранене при деца.

Източник: БГНЕС

Договорени са и две нови клинични пътеки - Транзиторна исхемична атака и Лечение на инфекции на пикочо-половата система.

Продължава и политиката на разделяне на някои клинични пътеки по степени на тежест.

Новости при направленията, рецептите и смяната на личен лекар

Също така е договорено медицинското направление за Пет скенер да важи за 60 дни, а не както досега за месец.

По искане на БЛС извън регулативен стандарт ще бъдат направленията за прегледи при специалист, необходими за продължаване на домашното лечението с лекарствени продукти, назначавани с протокол и направления бл. №3 за профилактичните прегледи при деца до 1 г. – консултации с офталмолог, ортопед и за ехография на отделителна система, предаде Фокус.

Личните лекари пък ще могат да издават рецепта без извършване на преглед на лица с временна фактическа невъзможност по медицински причини да ги посетят. Това ще важи и за здравноосигурени лица с трайни двигателни увреждания. Рецепти ще могат да се издават за период от 6 месеца от последния документиран преглед.

Новост е и улеснената процедура за смяна на личен лекар. Пациентите ще продължат да избират нов два пъти годишно, но процедурата ще се извършва в рамките на един работен ден.

Съборът на БЛС също така приветства създаването на електронна здравна карта, прие отчет за финансовото изпълнение на бюджета до 30.11.2025 r., както и проектобюджет на Съсловната организация за 2026 г.

Десислава Любомирова
