Д-р Аспарух Илиев: За да напуснат цели два екипа педиатри, очевидно нещо не е наред

Два медицински случая в лекарските среди последния месец останаха без особено внимание - два екипа напуснаха болниците си, едните във Варна, другите - в София. Едните хирурзи, другите - пулмолози. И в двата случая педиатри. Варненският намери ново място, софийският нямаше такъв късмет.

Това написа във Фейсбук д-р Аспарух Илиев, ръководител на лаборатория в университета в Берн.

"Всички знаем колко е трудна ситуацията с детските лекари в България. Напускането на цели екипи - лекари, сестри и специализанти, обаче, не се случва от днес за утре, само поради личностни особености. Да убедиш повече от двама души да напуснат с теб изисква на хората да им е писнало. Очевидно нещо не е наред", коментира д-р Илиев.

Да се намери решение и да се разбере какво се случва

"Понякога има и мръсна игра - да разбиеш на другата болница екипа с фалшиви обещания, а когато останат на улицата, да си измиеш ръцете. Примерно (не намеквам нищо, не познавам ситуацията, просто спекулирам, че и това е възможно)", допълни той.

По думите му коментарите в социалните медии с недомлъвки не помагат на никого, а тези дискусии не бива да се водят и по медиите.

"В малка България подобни случаи трябва да се оправят с много внимание и такт, защото често има много емоция, а никой не иска да се кара с "колегите" в ръководствата. Затова моята препоръка към министерството би била да се съберат мнения и да се разбере какво се е случило - както във Варна, така и в София. Далеч съм от мисълта, че всеки трудов конфликт да трябва да минава през министерството, но в случая МЗ е и принципал на двете болниците", уточни д-р Илиев.

Той призова да се намери решение и да се разбере какво се случва и защо.

"Убеден съм, че ако се преглътне егото и хората поговорят открито, често се намира решение. Много по-лесно е да се караме и сърдим, отколкото да говорим и намираме решение", коментира още той.

