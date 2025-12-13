Без бюджет не може да има нов рамков договор: БЛС алармира

При липса на бюджет не може да бъде подписан нов национален рамков договор и ще действа старият. Това каза председателят на Управителния съвет на Българския лекарски съюз (БЛС) д-р Николай Брънзалов преди началото на 79-ия извънреден събор на БЛС. Делегатите ще гласуват параметрите, при които ще подпишат Национален рамков договор 2026-2028 г. Националният рамков договор указва условията, медицинските дейности и правилата, при които работят медиците в доболничната и в болничната помощ. В договора са посочени и обемите, дейностите и цените им, включени в клиничните пътеки.

ОЩЕ: Ще решат ли проблемите в системата по-високите здравни вноски? Отговорът от Николай Брънзалов

"Днес ще запознаем колегите с това, което сме постигнали в договорния процес. Ще заявим цените на медицинските дейности такива, каквито бяха според последния проект за бюджет, който така или иначе беше изтеглен. Ще оставим на колегите от Събора да решат какво поведение по-нататък ще изберем", обясни д-р Брънзалов, цитиран от БТА.

Той коментира, че политическите боричкания, подадената оставка от страна на правителството и оттам липсата на бюджет ще се отразят на всеки един български гражданин. И ги призова да проявят политическа мъдрост и там, където могат да помогнат на българското общество, да го направят. "Защото това им е работата - те са народни представители", каза той.

ОЩЕ: Край на мирните действия: Медиците готови за ефективна стачка, която ще срине системата

По думите му здравеопазването в България е много тежко недофинансирано. "Трябва да се вземе тежко политическо решение и да се вдигне здравноосигурителната вноска. Ако това не се случи, към 2040 г. България ще търпи много големи загуби. Не само хората, които работим в системата на здравеопазването, а цялото общество", заяви д-р Брънзалов.

Относно заплатите на младите лекари, той коментира, че адмирира увеличаването на възнагражденията на всички медицински специалисти.