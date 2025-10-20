Войната в Украйна:

Опасна ли е топлата чешмяна вода в домовете ни? Притеснителни открития и препоръки

20 октомври 2025, 11:06 часа 175 прочитания 0 коментара
Опасна ли е топлата чешмяна вода в домовете ни? Притеснителни открития и препоръки

Ново проучване, проведено от екип на Софийския университет „Св. Климент Охридски“ съвместно с „Активни потребители“, показва, че топлата питейна вода във водопроводните мрежи може да съдържа многократно повече бактерии от студената. В редица взети проби от различни локации в София, Пловдив и Плевен са открити по-високи нива на микроорганизми в топлата вода спрямо студената, като в някои райони на столицата равнищата достигат почти 70 пъти по-висока концентрация.

Изследването поставя под въпрос употребата на топла вода, която всяко домакинство използва за миене, готвене и дори пиене. Проучването показва, че в нея липсва активен хлор - т.е. основният дезинфектант, а недостатъчно високата температура на подгряване създава идеална среда за развитие на бактерии, включително опасни патогени като Legionella и нетуберкулозни Mycobacterium. Те могат да причинят тежки инфекции и пневмонии, особено при хора с отслабена имунна система, възрастни и деца.

Хората обикновено считат, че топлата вода е по-чиста, защото е подгрята, но се оказва, че в нея бактериите не само оцеляват, а се и размножават.

Още: Ще си взимаме ледени душове: Задава се криза с топлата вода в цяла Европа

22 пъти повече бактерии в топлата, отколкото в студената вода

Проби са взети от 14 места в София, Пловдив и Плевен – това са градове с централно топлоснабдяване. Във всяко домакинство са тествани едновременно топла и студена вода, измерена е температурата и са направени лабораторни анализи за наличие на бактерии, колиформи и E. coli.

В 12 от 13 двойки проби (студена/топла вода) топлата вода е замърсена с до 22 пъти повече бактерии в средата на проучването. Максимумът е впечатляващите 69,5 пъти в кв. "Гео Милев" в София. На ул. "Гургулят" в Плевен е измерен 68,5 пъти повече бактериален товар в топлата вода в сравнение със студената.

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

Графика: "Активни потребители"

Още: "Топлофикация София" и ще останат ли хората от "Дружба" на студено": Мерките на енергийния министър

Температурата на топлата вода е под препоръчителната

Химическите показатели (нитрати, фосфати, желязо и др.) са в норма, но в повечето проби на топла вода не е открит активен хлор – класическият дезинфектант, който убива микроорганизмите.

Температурата на топлата вода е средно 52 °C, докато много препоръки, включително от Световната здравна организация (СЗО), изискват поне ~55 °C, за да се неутрализират определени патогени.

Няма кой да следи качеството на топлата питейна вода

Един от най-тревожните изводи в доклада е, че нормативна уредба за качеството на топлата питейна вода в България практически липсва. Текущата „Наредба 9/2001“ не описва специално топлата вода. Правилата за топлоснабдяване касаят единствено техническите и търговските аспекти.

Още: ООН: Над 2 млрд. души все още нямат достъп до безопасна питейна вода

"По отношение на безопасността на хората, свързана с топлата питейна вода, няма нито дума. Също така няма изискване за температурата, до която се подгрява водата, този въпрос е оставен за договаряне с възложителите, т.е. общините. Нещо повече, в регулаторните документи никъде не е описано коя институция осъществява контрол, какви са задълженията на доставчиците на топла вода, на възложителите или на сградната собственост. Това е неприемлив регулаторен вакуум във важна за общественото здравеопазване област", алармират от "Активни потребители".

Защо се получава така?

Топлата вода, движейки се чрез допълнителни абонатни станции, резервоари и тръбни системи, се задържа в мрежата по-дълго и често с недостатъчна температура. Това е идеален „инкубатор“ за бактерии, коментират от Meteo Balkans.

Науката вече показва, че във водопроводи топлата вода крие различна микробна общност - например бактерии, адаптирани да растат при температури ~50 °C.

Биофилмите - слоеве бактерии, прикрепени по тръбите - са особено чест източник на размножаване и освобождаване на бактерии във водата. Отсъствието или недостатъчната дезинфекция (напр. хлор) прави топлата вода значително по-рискова, дори и когато изглежда „безопасна“ по стандартните показатели.

Снимка: iStock

Още: Кметът на Смолян забрани използването на питейна вода за поливане

Препоръки към потребителите: не пийте топлата вода от чешмата

От "Активни потребители" са изготвили и препоръки:

  • Не ползвайте топлата вода за питейна! 
  • Ограничете използването на топлата вода за някои битови цели, най-вече за устна хигиена (миене на зъби) и готвене.
  • При употреба на студената вода за пиене, източвайте поне 1 минута, за да премахнете застоялата затоплена вода и да промиете добре тръбата.
  • Не забравяйте – микроорганизмите се развиват в застояла вода, независимо дали се е затоплила по естествен начин, или е подгрята. Затова, когато имотът не е използван продължително време, е необходимо да източите добре водопреносната мрежа. В най-общия случай не използвайте за пиене първите няколко часа.
  • Най-податливи за бактериални инфекции с произход питейна вода са бебетата, възрастните и хората с отслабена имунна система. Не използвайте за пиене и готвене топла и/или застояла вода, а в най-добрия случай преварявайте и съхранявайте в хладилник в добре измит и затворен стъклен съд.
  • Когато топлоподаването се осигурява от домакински бойлер, е необходимо да поддържате температура над 60 градуса.
  • Ако членове на домакинството/сградата имат чести респираторни рецидиви или пневмония без контакти с подобна диагноза, трябва да се замислите за микробиологично тестване на сградната водопреносна инсталация.

Още: Обявиха причината: Неприятен мирис и вкус на водата в райони на София

Препоръки към институциите

Необходима е промяна в Наредба 9/2001 за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели, за да се включат изисквания за безопасност на топлата вода, насочени към производителите/операторите на топлопреносната мрежа, смятат авторите на изследването: "Тъй като в България общественото топлоподаване е неразделимо от общественото водоснабдяване, производителите на топлоенергия трябва да имат и задължения за опазване на здравето на потребителите".

Предлага се изготвяне и прилагане на програма за мониторинг на топлата питейна вода. До известна степен мерките са описани в остаряло методично указание (3 от 25.11.2003) за борба с Легионелата, "който документ, за съжаление, никой не използва на практика, а по-вероятно операторите дори и не знаят за неговото съществуване", посочват от "Активни потребители".

Нужно е и определяне на контролен орган за безопасност на топлата вода (вероятно РЗИ), отделяне на бюджет, изготвяне на планове за надзор на сградните ВиК инсталации, методология за деконтаминация на водопреносните мрежи и др., гласи третата препоръка към институциите.

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Димитър Радев
Димитър Радев Отговорен редактор
Бактерии Софийски университет ВиК топла вода вода питейна вода Активни потребители микроорганизми
Още от Здравеопазване
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес