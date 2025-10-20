Опасна ли е топлата чешмяна вода в домовете ни? Притеснителни открития и препоръки

Ново проучване, проведено от екип на Софийския университет „Св. Климент Охридски“ съвместно с „Активни потребители“, показва, че топлата питейна вода във водопроводните мрежи може да съдържа многократно повече бактерии от студената. В редица взети проби от различни локации в София, Пловдив и Плевен са открити по-високи нива на микроорганизми в топлата вода спрямо студената, като в някои райони на столицата равнищата достигат почти 70 пъти по-висока концентрация.

Изследването поставя под въпрос употребата на топла вода, която всяко домакинство използва за миене, готвене и дори пиене. Проучването показва, че в нея липсва активен хлор - т.е. основният дезинфектант, а недостатъчно високата температура на подгряване създава идеална среда за развитие на бактерии, включително опасни патогени като Legionella и нетуберкулозни Mycobacterium. Те могат да причинят тежки инфекции и пневмонии, особено при хора с отслабена имунна система, възрастни и деца.

Хората обикновено считат, че топлата вода е по-чиста, защото е подгрята, но се оказва, че в нея бактериите не само оцеляват, а се и размножават.

Още: Ще си взимаме ледени душове: Задава се криза с топлата вода в цяла Европа

22 пъти повече бактерии в топлата, отколкото в студената вода

Проби са взети от 14 места в София, Пловдив и Плевен – това са градове с централно топлоснабдяване. Във всяко домакинство са тествани едновременно топла и студена вода, измерена е температурата и са направени лабораторни анализи за наличие на бактерии, колиформи и E. coli.

В 12 от 13 двойки проби (студена/топла вода) топлата вода е замърсена с до 22 пъти повече бактерии в средата на проучването. Максимумът е впечатляващите 69,5 пъти в кв. "Гео Милев" в София. На ул. "Гургулят" в Плевен е измерен 68,5 пъти повече бактериален товар в топлата вода в сравнение със студената.

Графика: "Активни потребители"

Още: "Топлофикация София" и ще останат ли хората от "Дружба" на студено": Мерките на енергийния министър

Температурата на топлата вода е под препоръчителната

Химическите показатели (нитрати, фосфати, желязо и др.) са в норма, но в повечето проби на топла вода не е открит активен хлор – класическият дезинфектант, който убива микроорганизмите.

Температурата на топлата вода е средно 52 °C, докато много препоръки, включително от Световната здравна организация (СЗО), изискват поне ~55 °C, за да се неутрализират определени патогени.

Няма кой да следи качеството на топлата питейна вода

Един от най-тревожните изводи в доклада е, че нормативна уредба за качеството на топлата питейна вода в България практически липсва. Текущата „Наредба 9/2001“ не описва специално топлата вода. Правилата за топлоснабдяване касаят единствено техническите и търговските аспекти.

Още: ООН: Над 2 млрд. души все още нямат достъп до безопасна питейна вода

"По отношение на безопасността на хората, свързана с топлата питейна вода, няма нито дума. Също така няма изискване за температурата, до която се подгрява водата, този въпрос е оставен за договаряне с възложителите, т.е. общините. Нещо повече, в регулаторните документи никъде не е описано коя институция осъществява контрол, какви са задълженията на доставчиците на топла вода, на възложителите или на сградната собственост. Това е неприемлив регулаторен вакуум във важна за общественото здравеопазване област", алармират от "Активни потребители".

Защо се получава така?

Топлата вода, движейки се чрез допълнителни абонатни станции, резервоари и тръбни системи, се задържа в мрежата по-дълго и често с недостатъчна температура. Това е идеален „инкубатор“ за бактерии, коментират от Meteo Balkans.

Науката вече показва, че във водопроводи топлата вода крие различна микробна общност - например бактерии, адаптирани да растат при температури ~50 °C.

Биофилмите - слоеве бактерии, прикрепени по тръбите - са особено чест източник на размножаване и освобождаване на бактерии във водата. Отсъствието или недостатъчната дезинфекция (напр. хлор) прави топлата вода значително по-рискова, дори и когато изглежда „безопасна“ по стандартните показатели.

Снимка: iStock

Още: Кметът на Смолян забрани използването на питейна вода за поливане

Препоръки към потребителите: не пийте топлата вода от чешмата

От "Активни потребители" са изготвили и препоръки:

Не ползвайте топлата вода за питейна!

Ограничете използването на топлата вода за някои битови цели, най-вече за устна хигиена ( миене на зъби ) и готвене.

) и готвене. При употреба на студената вода за пиене, източвайте поне 1 минута, за да премахнете застоялата затоплена вода и да промиете добре тръбата.

Не забравяйте – микроорганизмите се развиват в застояла вода, независимо дали се е затоплила по естествен начин, или е подгрята. Затова, когато имотът не е използван продължително време, е необходимо да източите добре водопреносната мрежа. В най-общия случай не използвайте за пиене първите няколко часа.

Най-податливи за бактериални инфекции с произход питейна вода са бебетата, възрастните и хората с отслабена имунна система. Не използвайте за пиене и готвене топла и/или застояла вода, а в най-добрия случай преварявайте и съхранявайте в хладилник в добре измит и затворен стъклен съд.

Когато топлоподаването се осигурява от домакински бойлер, е необходимо да поддържате температура над 60 градуса.

Ако членове на домакинството/сградата имат чести респираторни рецидиви или пневмония без контакти с подобна диагноза, трябва да се замислите за микробиологично тестване на сградната водопреносна инсталация.

Още: Обявиха причината: Неприятен мирис и вкус на водата в райони на София

Препоръки към институциите

Необходима е промяна в Наредба 9/2001 за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели, за да се включат изисквания за безопасност на топлата вода, насочени към производителите/операторите на топлопреносната мрежа, смятат авторите на изследването: "Тъй като в България общественото топлоподаване е неразделимо от общественото водоснабдяване, производителите на топлоенергия трябва да имат и задължения за опазване на здравето на потребителите".

Предлага се изготвяне и прилагане на програма за мониторинг на топлата питейна вода. До известна степен мерките са описани в остаряло методично указание (3 от 25.11.2003) за борба с Легионелата, "който документ, за съжаление, никой не използва на практика, а по-вероятно операторите дори и не знаят за неговото съществуване", посочват от "Активни потребители".

Нужно е и определяне на контролен орган за безопасност на топлата вода (вероятно РЗИ), отделяне на бюджет, изготвяне на планове за надзор на сградните ВиК инсталации, методология за деконтаминация на водопреносните мрежи и др., гласи третата препоръка към институциите.