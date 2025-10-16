На 1 ноември 2025г. в София ще гостува водещ турски неврохирург проф. д-р Ердинч Йозек

Ако се нуждаете от неврохирургическо лечение или вливки със стволови клетки при дегенеративни заболявания и мозъчни увреждания в София ще имате възможност да проведете информационна среща с проф. д-р. Ердинч Йозек, специалист по неврохирургия и вливки със стволови клетки. Проф. д-р. Ердинч Йозек ще бъде в София по покана на Мерилин Хасанова, която е основател на здравна платформа „Живот за теб“ – с над 10-годишен опит в организиране на лечението на български граждани в Република Турция.

Проф. Ердинч Йозек е известен неврохирург с 20-годишен професионален опит и високи резултати изключително при гръбначни операции, мозъчна хирургия и вливки със стволови клетки за деца и възрастни с мозъчни/дегенеративни увреждания. По време на срещата с проф. д-р Ердинч Йозек, българските пациенти ще могат да получат информация относно съвременни методи за лечение на следните изброени заболявания, както за деца, така и за възрастни пациенти:

- Аутизъм

- Церебрална парализа

- Множествена склероза

- Мускулна дистрофия

- Паркинсон

- Дегенеративни и дискови заболявания на гръбначния стълб

- Хирургия на гръбначни изкривявания

- Гръбначни деформации по рождение или придобити- сколиоза

- Ревизионна хирургия

- Травми на гръбначния стълб и гръбначния мозък

- Тумори на гръбначния стълб и гръбначния мозък

- Мозъчни тумори (с помощта на невронавигация)

- Тумори на хипофизата

- Хирургия на черепната основа

- Хирургия на аневризми и AVM

- Хидроцефалия (ендоскопска трета вентрикулостомия).

До срещите ще бъдат допуснати пациенти само след предварително записване. Прегледи или диагностика няма да се извършват.

За записване тел: 0890187777 Мерилин Хасанова

Адрес: бул. Христо Смирненски 52А