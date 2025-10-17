Войната в Украйна:

Четвъртият медицински хеликоптер пристигна в България

17 октомври 2025, 14:27 часа 273 прочитания 0 коментара
Четвъртият медицински хеликоптер пристигна в България

В България пристигна четвъртият хеликоптер, предназначен за спешна медицинска помощ по въздуха. Новата въздушна линейка ще бъде базирана в хангара на Висшето военновъздушно училище "Георги Бенковски" в Долна Митрополия, откъдето ще обслужва широкия периметър на региона и ще допринесе значително за развитието на спешната медицинска помощ по въздух в страната, съобщиха от здравното министерство.

ОЩЕ: Въздушната линейка транспортира пациент със сърдечно-съдов проблем до габровската болница

Очаква се приемо-предавателният протокол между българската страна и фирмата изпълнител да бъде финализиран до края на месеца. След неговото подписване предстоят процедури по регистрация и лицензиране на хеликоптера, необходими за въвеждане в оперативна готовност.

До края на тази година се очаква пристигането и на петия хеликоптер, а през 2026 г. се планира доставката на последните три.

Определените имоти за изграждане на бази за хеликоптерите са 6 на брой. Към момента един хеликоптер е позициониран в оперативната база в София и два в Сливен. Новият хеликоптер вече се намира в Долна Митрополия. Останалите ще бъдат разпределени в Пловдив, село Габровница – община Монтана и село Буховци – община Търговище.

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

ОЩЕ: Медицински хеликоптер транспортира до "Пирогов" детето, пометено от АТВ в Слънчев бряг

В момента се извършват действия по промяна на устройствени планове на имотите. Оперативните бази следва да бъдат изградени до края на месец юни 2026 г. Паралелно с това продължава изграждането на болничните хеликоптерни площадки. Предвидено е такива да има в 18 държавни лечебни заведения за болнична помощ.

Тази значителна инвестиция в здравната инфраструктура е част от усилията за подобряване на достъпа до качествена медицинска помощ и спасяване на човешки животи при критични ситуации.

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Виолета Иванова
Виолета Иванова Отговорен редактор
медицински хеликоптер въздушна линейка въздушна спешна помощ информация 2025
Още от Здравеопазване
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес