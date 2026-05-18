Бившият посланик в Иран стана става зам.-министър на външните работи

Премиерът Румен Радев подписа назначенията на още четирима заместник-министри в новия кабинет, като сред тях личат имена с опит в дипломацията, администрацията и местната власт.

За заместник-министър на транспорта е назначена Анна Михнева-Натова. Тя е юрист и има дългогодишен опит в Държавно предприятие "Пристанищна инфраструктура", където от 2015 г. е директор на дирекция "Управление на проекти". Между февруари и юни 2022 г. оглавява предприятието като генерален директор. През 2024 г. беше и заместник-министър на транспорта в кабинета "Главчев", а по-късно остана на поста и при министър Георги Пеев.

В Министерството на регионалното развитие и благоустройството като заместник-министър влиза архитектът Павлета Пеловска. Тя е бивш заместник-кмет на столичния район "Изгрев" и ще бъде част от екипа на регионалния министър Иван Шишков.

Поста заместник-министър на труда и социалната политика поема Данаил Русев. До момента той работи в социалното министерство като главен експерт, а впоследствие става заместник-министър в екипа на Наталия Ефремова.

Сред новите назначения е и Христо Полендаков, който става заместник-министър на външните работи. До края на 2025 г. той беше посланик на България в Унгария, а преди това оглавяваше българската дипломатическа мисия в Иран. Полендаков е бил и постоянен секретар на МВнР.

От биографичната му справка става ясно, че е завършил Московския държавен институт за международни отношения. Кариерата му във външното министерство започва през 1994 г., а между 2005 и 2012 г. работи в секретариата на Организацията за сигурност и сътрудничество във Виена. Бил е и началник на отдел "Южна и Югоизточна Азия" в дирекция "Азия, Австралия и Океания" на МВнР. През периода 2015-2020 г. е посланик в Иран, а от 2021 до 2025 г. представлява България в Унгария.