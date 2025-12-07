Спорт:

И Здравната каса одобри новия проектобюджет за 2026 - има две важни промени

Надзорният съвет на Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) одобри новия проект на закон за бюджет на НЗОК за 2026 г. Новината съобщи на 7 декември Явор Пенчев, председател на Надзорния съвет на здравната каса и зам.-министър на здравеопазването, след заседание на съвета. По-рано днес и Надзорният съвет на Националния осигурителен институт (НОИ) утвърди проекта на Закон за бюджета на държавното обществено осигуряване (ДОО) за 2026 г.

Две промени

Пенчев обясни, че в новия формат има две промени. Парите за младите лекари ще бъдат в бюджета на Министерството на здравеопазването (МЗ), в друг размер и по друг механизъм.

Също не се предвижда нова разпоредба, както беше предвидена в предходния проект, в която да бъдат фиксирани минимални възнаграждения за определени категории медицински персонал, каза Пенчев, цитиран от БТА.

В понеделник сутринта ще бъде проведен Национален тристранен съвет, след което идва заседание на правителството и в ранния следобед на 8 декември в парламента се очаква да бъде внесен Закон за държавния бюджет за 2026 г., съобщи преди дни финансовият министър Теменужка Петкова.

Припомняме, че работодатели, синдикати и правителство се споразумяха за параметрите около новия бюджет, след като старият бе изтеглен след масовите протести в страната, събрали десетки хиляди граждани. В новия проект, който вече беше публикуван от Министерството на финансите в 23:57 ч. в петък вечер, са заложени по-малко пари за полицаите, военните и учителите, но повече за лекарите: Втори проект за Бюджет 2026: Повече за заплати за лекари, по-малко за полицаи, военни и учители.

