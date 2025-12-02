В кухнята е скрит... силният имунитет

Остават броени дни до идването на зимата, така че е време да обърнем внимание на най-мощното ни оръжие срещу вирусите - силният имунитет. Неговото гориво не се крие в аптеката, а в кухнята.

Всеки витамин, минерал и антиоксидант, който приемаме с храната, изгражда защитна стена срещу болести и умора. Ако искате тялото Ви да работи на пълни обороти, да се възстановява бързо и да устоява на сезонните предизвикателства, обърнете внимание на тези пет ключови вещества – малките герои, които поддържат голямата сила на организма. Балансираното хранене, богато на витамини и антиоксиданти, подпомага работата на имунната система, ускорява възстановяването на организма и поддържа добрия тонус.

Имунната система е сложна мрежа от клетки, органи и процеси, които защитават тялото от вируси, бактерии и други вредни агенти. За да функционира оптимално, тя има нужда от постоянен прием на ключови витамини и минерали чрез разнообразна и пълноценна диета. Ето кои са петте ключови вещества за силен имунитет – и в кои храни да ги откриете.

1. Витамин C – класиката на имунната защита

Снимка: iStock

Витамин C е може би най-популярният "имунен витамин". Той е мощен антиоксидант, който неутрализира свободните радикали и намалява възпалението. Недостигът му отслабва имунния отговор и увеличава риска от инфекции.

Организмът не може сам да произвежда или съхранява витамин C, затова е важно да го приемаме ежедневно чрез храната.

Богати източници на витамин C:

червени чушки

зеле

портокали и портокалов сок

киви

броколи (сурови или леко сварени)

ягоди

брюкселско зеле

грейпфрут

2. Витамин B6 – двигателят на имунните клетки

Снимка: iStock

Витамин B6 е от решаващо значение за производството на белите кръвни клетки и Т-клетките – тези, които разпознават и атакуват вирусите и бактериите. Той също участва в метаболизма на протеините и образуването на антитела.

Храни, богати на витамин B6:

нахут и хумус

пилешко и пуешко месо

риба тон и сьомга

телешко месо и дроб

картофи

банани

пълнозърнести храни и ядки

3. Витамин E – антиоксидантната защита на клетките

Снимка: iStock

Витамин E предпазва клетъчните мембрани от оксидативен стрес и подпомага функцията на Т-клетките. Той е особено полезен при борба с хронични възпаления и за забавяне на клетъчното стареене.

Приемът му чрез храната е за предпочитане пред добавки, тъй като високи дози от витамин E под формата на капсули могат да имат нежелани ефекти.

Храни с високо съдържание на витамин E:

слънчогледови семки

бадеми и фъстъци

авокадо

спанак и броколи

киви и манго

пълнозърнест хляб и масла от растителен произход (пшеничен зародиш, слънчогледово олио)

4. Цинк – "пазачът" на имунната система

Снимка: iStock

Цинкът е микроелемент, без който имунната система буквално не може да функционира. Той подпомага съзряването на имунните клетки, ускорява зарастването на рани и има антиоксидантно и противовъзпалително действие, влиза в състава на хормони и ензими.

Храни, богати на цинк:

стриди и други морски дарове

говеждо и свинско месо (постни разфасовки)

тиквени семки

сирене чедър и кисело мляко

бобови култури – леща, нахут

пълнозърнести храни и ядки

5. Селен – баланс между активиране и защита

Снимка: iStock

Селенът е микроелемент, който играе двойна роля – активира имунния отговор при наличие на заплаха, но и предотвратява прекомерната реакция на имунната система. Така той предпазва организма от хронични възпаления и автоимунни заболявания.

Храни, богати на селен:

бразилски орехи (само един-два дневно са достатъчни)

риба тон, сардини

яйца

кафяв ориз, овесени ядки

месо и млечни продукти

бобови култури и семена

Цветна чиния за силен имунитет

Един лесен начин да се уверите, че получавате разнообразие от витамини и минерали, е да се стремите чинията ви да бъде цветна – колкото повече цветове, толкова повече различни антиоксиданти и хранителни вещества има в нея.

Не забравяйте и водата

Снимка: iStock

Хидратацията е ключова част от имунната защита. Водата помага за образуването на лимфа. Освен вода, може да приемате повече храни с високо водно съдържание. Избягвайте прекомерната употреба на кофеинови и подсладени напитки, които дехидратират организма.

Кога да потърсите лекарска консултация?

Ако често боледувате или сте уморени, страдате от косопад, суха кожа или други признаци на възможен недостиг на витамини и минерали, потърсете лекарска консултация. Вашият общопрактикуващ лекар може да назначи необходимите изследвания и при нужда да ви насочи към ендокринолог, хематолог, гастроентеролог или клиничен диетолог – специалисти, с каквито разполагаме в ДКЦ ВИТА.

Навременното откриване и коригиране на дефицитите под лекарски контрол е най-добрият начин да поддържате имунната си система здрава и активна.