В кухнята е скрит... силният имунитет

Остават броени дни до идването на зимата, така че е време да обърнем внимание на най-мощното ни оръжие срещу вирусите - силният имунитет. Неговото гориво не се крие в аптеката, а в кухнята.
Всеки витамин, минерал и антиоксидант, който приемаме с храната, изгражда защитна стена срещу болести и умора. Ако искате тялото Ви да работи на пълни обороти, да се възстановява бързо и да устоява на сезонните предизвикателства, обърнете внимание на тези пет ключови вещества – малките герои, които поддържат голямата сила на организма. Балансираното хранене, богато на витамини и антиоксиданти, подпомага работата на имунната система, ускорява възстановяването на организма и поддържа добрия тонус.
Имунната система е сложна мрежа от клетки, органи и процеси, които защитават тялото от вируси, бактерии и други вредни агенти. За да функционира оптимално, тя има нужда от постоянен прием на ключови витамини и минерали чрез разнообразна и пълноценна диета. Ето кои са петте ключови вещества за силен имунитет – и в кои храни да ги откриете.
1. Витамин C – класиката на имунната защита
Снимка: iStock
Витамин C е може би най-популярният "имунен витамин". Той е мощен антиоксидант, който неутрализира свободните радикали и намалява възпалението. Недостигът му отслабва имунния отговор и увеличава риска от инфекции.
Организмът не може сам да произвежда или съхранява витамин C, затова е важно да го приемаме ежедневно чрез храната.
Богати източници на витамин C:
- червени чушки
- зеле
- портокали и портокалов сок
- киви
- броколи (сурови или леко сварени)
- ягоди
- брюкселско зеле
- грейпфрут
2. Витамин B6 – двигателят на имунните клетки
Снимка: iStock
Витамин B6 е от решаващо значение за производството на белите кръвни клетки и Т-клетките – тези, които разпознават и атакуват вирусите и бактериите. Той също участва в метаболизма на протеините и образуването на антитела.
Храни, богати на витамин B6:
- нахут и хумус
- пилешко и пуешко месо
- риба тон и сьомга
- телешко месо и дроб
- картофи
- банани
- пълнозърнести храни и ядки
3. Витамин E – антиоксидантната защита на клетките
Снимка: iStock
Витамин E предпазва клетъчните мембрани от оксидативен стрес и подпомага функцията на Т-клетките. Той е особено полезен при борба с хронични възпаления и за забавяне на клетъчното стареене.
Приемът му чрез храната е за предпочитане пред добавки, тъй като високи дози от витамин E под формата на капсули могат да имат нежелани ефекти.
Храни с високо съдържание на витамин E:
- слънчогледови семки
- бадеми и фъстъци
- авокадо
- спанак и броколи
- киви и манго
- пълнозърнест хляб и масла от растителен произход (пшеничен зародиш, слънчогледово олио)
4. Цинк – "пазачът" на имунната система
Снимка: iStock
Цинкът е микроелемент, без който имунната система буквално не може да функционира. Той подпомага съзряването на имунните клетки, ускорява зарастването на рани и има антиоксидантно и противовъзпалително действие, влиза в състава на хормони и ензими.
Храни, богати на цинк:
- стриди и други морски дарове
- говеждо и свинско месо (постни разфасовки)
- тиквени семки
- сирене чедър и кисело мляко
- бобови култури – леща, нахут
- пълнозърнести храни и ядки
5. Селен – баланс между активиране и защита
Снимка: iStock
Селенът е микроелемент, който играе двойна роля – активира имунния отговор при наличие на заплаха, но и предотвратява прекомерната реакция на имунната система. Така той предпазва организма от хронични възпаления и автоимунни заболявания.
Храни, богати на селен:
- бразилски орехи (само един-два дневно са достатъчни)
- риба тон, сардини
- яйца
- кафяв ориз, овесени ядки
- месо и млечни продукти
- бобови култури и семена
Цветна чиния за силен имунитет
Един лесен начин да се уверите, че получавате разнообразие от витамини и минерали, е да се стремите чинията ви да бъде цветна – колкото повече цветове, толкова повече различни антиоксиданти и хранителни вещества има в нея.
Не забравяйте и водата
Снимка: iStock
Хидратацията е ключова част от имунната защита. Водата помага за образуването на лимфа. Освен вода, може да приемате повече храни с високо водно съдържание. Избягвайте прекомерната употреба на кофеинови и подсладени напитки, които дехидратират организма.
Кога да потърсите лекарска консултация?
Ако често боледувате или сте уморени, страдате от косопад, суха кожа или други признаци на възможен недостиг на витамини и минерали, потърсете лекарска консултация. Вашият общопрактикуващ лекар може да назначи необходимите изследвания и при нужда да ви насочи към ендокринолог, хематолог, гастроентеролог или клиничен диетолог – специалисти, с каквито разполагаме в ДКЦ ВИТА.
Навременното откриване и коригиране на дефицитите под лекарски контрол е най-добрият начин да поддържате имунната си система здрава и активна.