Любопитно:

Аркади Шарков: Някои пътеки са на два пъти по-ниска стойност от реалното лечение

01 декември 2025, 19:50 часа 411 прочитания 0 коментара
Аркади Шарков: Някои пътеки са на два пъти по-ниска стойност от реалното лечение

„Имаше един голям дефицит в болничната помощ, който бе прехвърлен за догодина. Парите, които са заложени за болнична помощ в бюджета на Националната здравноосигурителна за до година, покриват този дефицит. И дотам. Оттам насетне, следва да се мисли как идният дефицит - дали той ще бъде прехвърлен за по-догодина. Тоест, в момента, парите така или иначе не достигат, макар че ако погледнем обективно, са повече, отколкото се очакваше да бъдат“. Това коментира в предаването „Лице в лице“ по bTV макроикономистът Аркади Шарков, който е експерт и по здравни политики.

Още: 50 млрд. лв. загуби и болничен срив до 2040 г.: Аркади Шарков обясни какво ще спаси системата

„Увелечението на бюджет на касата е 15%, средносрочната актуализирана бюджетна рамка се очакваше да е 6%. Тоест пицата не е толкова постна, както, ако правим аналогии на времето с господин Дянков.  А когато говорим за това обаче какво държавата заделя -  тя заделя крайно малко за здраве“, посочи той.

Още: Аркади Шарков: Здравната вноска трябва да бъде увеличена, за да оцелее системата

По думите му 5% плаща държавата. „За съжаление сме шампиони по доплащане. 34% доплащаме от джоба при средни 17% в Европейския съюз“, коментира Аркади Шарков. „Публично заделените средства на глава от населението в Европа са около 3600 евро, а в България – 1000 евро“, посочи той.

Още: "Здравната система издиша": Обсъждат поетапно увеличение на здравната вноска

Аркадий Шарков и екипът му предлагат увеличение на здравната вноска, но само при ясно разписани реформи и намаляване на доплащането. „Някои пътеки са на два пъти по-ниска стойност от реалното лечение. Затова понякога пациент минава през няколко пътеки — не за да му вземат парите, а защото разходът е три пъти повече", обясни експертът.

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Елин Димитров
Елин Димитров Отговорен редактор
здравеопазване Аркади Шарков Бюджет 2026
Още от Здравеопазване
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес