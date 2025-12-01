Аркади Шарков: Някои пътеки са на два пъти по-ниска стойност от реалното лечение

„Имаше един голям дефицит в болничната помощ, който бе прехвърлен за догодина. Парите, които са заложени за болнична помощ в бюджета на Националната здравноосигурителна за до година, покриват този дефицит. И дотам. Оттам насетне, следва да се мисли как идният дефицит - дали той ще бъде прехвърлен за по-догодина. Тоест, в момента, парите така или иначе не достигат, макар че ако погледнем обективно, са повече, отколкото се очакваше да бъдат“. Това коментира в предаването „Лице в лице“ по bTV макроикономистът Аркади Шарков, който е експерт и по здравни политики.

Още: 50 млрд. лв. загуби и болничен срив до 2040 г.: Аркади Шарков обясни какво ще спаси системата

„Увелечението на бюджет на касата е 15%, средносрочната актуализирана бюджетна рамка се очакваше да е 6%. Тоест пицата не е толкова постна, както, ако правим аналогии на времето с господин Дянков. А когато говорим за това обаче какво държавата заделя - тя заделя крайно малко за здраве“, посочи той.

Още: Аркади Шарков: Здравната вноска трябва да бъде увеличена, за да оцелее системата

По думите му 5% плаща държавата. „За съжаление сме шампиони по доплащане. 34% доплащаме от джоба при средни 17% в Европейския съюз“, коментира Аркади Шарков. „Публично заделените средства на глава от населението в Европа са около 3600 евро, а в България – 1000 евро“, посочи той.

Още: "Здравната система издиша": Обсъждат поетапно увеличение на здравната вноска

Аркадий Шарков и екипът му предлагат увеличение на здравната вноска, но само при ясно разписани реформи и намаляване на доплащането. „Някои пътеки са на два пъти по-ниска стойност от реалното лечение. Затова понякога пациент минава през няколко пътеки — не за да му вземат парите, а защото разходът е три пъти повече", обясни експертът.