Лечение в чужбина при неврохирургични заболявания: информационни срещи с проф. д-р Зафер Токташ във Варна

На 13-ти декември 2025 г. във Варна Здравен информационен център „Медикъл Караджъ“ организира безплатни информационни срещи, насочени към пациенти с неврохирургични заболявания, които обмислят лечение в чужбина и желаят да се запознаят с подходите, прилагани в Турция.
Специален гост е проф. д-р Зафер Оркун Токташ – специалист по мозъчна и гръбначна хирургия от болница „Мемориал Аташехир“, Истанбул.
Срещите предоставят възможност за второ медицинско мнение и ориентация относно съвременните методи, използвани в Турция – държава, която през последните години се превърна в предпочитана дестинация за диагностика и лечение при сложни случаи.
За кои пациенти са подходящи срещите?
Пациенти, диагностицирани с някое от следните състояния, могат да се възползват от информационната среща:
- дискова херния
- спинална стеноза
- тумори на мозъка и гръбначния стълб
- сколиоза, кифоза и други гръбначни деформации
- тригеминална невралгия
- аденоми на хипофизата
- сирингомиелия
- малформация на Киари
- хидроцефалия
- спина бифида (тетракорд синдром) и други вродени аномалии
- краниосиностоза
Каква информация ще получат пациентите?
По време на срещите проф. Токташ ще представи:
- възможностите за лечение в чужбина при конкретната диагноза;
- щадящи и минимално инвазивни подходи, прилагани в Турция;
- съвременни техники при мозъчни и гръбначни заболявания;
- какво включва предоперативната и следоперативната грижа в международните центрове.
Кой е проф. д-р Зафер Оркун Токташ?
Проф. Токташ има над 20 години клиничен опит в неврохирургията и е ръководител на отделението по неврохирургия в болница „Мемориал Аташехир“. Извършва повече от 400 операции годишно и е известен със своята работа с високопрецизни техники, които целят по-бързо възстановяване и по-нисък риск от усложнения.
Записване
Срещите са безплатни, но поради ограничените места е необходимо предварително записване.
📆 Дата: 13 декември 2025 г.
📍 Място: гр. Варна
📞 Телефон за информация и записване: 0878 500 730
🌐 Онлайн запитвания: www.medikara.bg/freeconsults/toktash-13-12-25