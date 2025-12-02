Любопитно:

Лечение в чужбина при неврохирургични заболявания: информационни срещи с проф. д-р Зафер Токташ във Варна

02 декември 2025, 12:36 часа 578 прочитания 0 коментара
На 13-ти декември 2025 г. във Варна Здравен информационен център „Медикъл Караджъ“ организира безплатни информационни срещи, насочени към пациенти с неврохирургични заболявания, които обмислят лечение в чужбина и желаят да се запознаят с подходите, прилагани в Турция.

Специален гост е проф. д-р Зафер Оркун Токташ – специалист по мозъчна и гръбначна хирургия от болница „Мемориал Аташехир“, Истанбул.

Срещите предоставят възможност за второ медицинско мнение и ориентация относно съвременните методи, използвани в Турция – държава, която през последните години се превърна в предпочитана дестинация за диагностика и лечение при сложни случаи.

За кои пациенти са подходящи срещите?

Пациенти, диагностицирани с някое от следните състояния, могат да се възползват от информационната среща:

  • дискова херния
  • спинална стеноза
  • тумори на мозъка и гръбначния стълб
  • сколиоза, кифоза и други гръбначни деформации
  • тригеминална невралгия
  • аденоми на хипофизата
  • сирингомиелия
  • малформация на Киари
  • хидроцефалия
  • спина бифида (тетракорд синдром) и други вродени аномалии
  • краниосиностоза

Каква информация ще получат пациентите?

По време на срещите проф. Токташ ще представи:

  • възможностите за лечение в чужбина при конкретната диагноза;
  • щадящи и минимално инвазивни подходи, прилагани в Турция;
  • съвременни техники при мозъчни и гръбначни заболявания;
  • какво включва предоперативната и следоперативната грижа в международните центрове.

Кой е проф. д-р Зафер Оркун Токташ?

Проф. Токташ има над 20 години клиничен опит в неврохирургията и е ръководител на отделението по неврохирургия в болница „Мемориал Аташехир“. Извършва повече от 400 операции годишно и е известен със своята работа с високопрецизни техники, които целят по-бързо възстановяване и по-нисък риск от усложнения.

Записване

Срещите са безплатни, но поради ограничените места е необходимо предварително записване.

📆 Дата: 13 декември 2025 г.
📍 Място: гр. Варна
📞 Телефон за информация и записване: 0878 500 730
🌐 Онлайн запитвания: www.medikara.bg/freeconsults/toktash-13-12-25

