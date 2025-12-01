Пари на калпак не решават проблема: Съсловни организации с предложения как младите лекари да останат в България

Надяваме се, след като Бюджет 2026 подлежи на преразглеждане, да се приемат нашите предложения и младите лекари и специалистите по здравни грижи да получат възможност за финансова подкрепа. Това може да стане по линия на Министерството на здравеопазването и заедно със съсловните организации да се направи ред, по който тези пари да се получават от младите лекари. Това предложение направиха на пресконференция от Българската болнична асоциация (ББА) и Националното сдружение на частните болници (НСЧБ).

"Ако се дават пари на калпак, може да се окаже, че хора, които не работят достатъчно, взимат пари, за сметка на други, които ще се почувстват ощетени", предупреди Красимир Грудев от НСЧБ.

Андрей Марков, който е зам.-председател на Българска болнична асоциация заяви, че е много трудно за пациентите да получават качествена здравна услуга в България. "Направихме грешка, като започнахме реформата в здравеопазването много късно. Това доведе до ниско ниво на услугата и огромната смъртност. Искахме да променим тази система и влязоха клиничните пътеки. Истината е, че когато няма пари всички казват "Държавата да помогне". Но не е това помощта и не е това решението на проблема", заяви той.

По думите му не само парите притесняват младите лекари, но и реализацията им в бъдеще. "Ние разчитаме на тях – те са по-умни и по-работливи. Но ние не го правим и нямаме шанс да им решим проблемите. С отделянето на 240 млн. евро тази година не им решава проблемите, тъй като не знаем какво ще правим с него следващата година Проблемът остава, а той трябва да бъде решен", заяви още той.

Според него даването на пари на младите специалисти през клинични пътеки не е решение на проблема.

Припомняме, че след повторното разглеждане на бюджета на Здравната каса, стана ясно, че по-високите заплати на младите лекари ще дойдат през увеличение на цените на клиничните пътеки. За това перо бяха отпуснати 260 млн. евро - 230 млн. евро за клинични пътеки, а останалите - за повишаване на заплатите в психиатрии, спешни центрове и други. При повторното обсъждане бюджетът се увеличи с още 34 млн. евро.