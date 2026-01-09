Любопитно:

Над 1 млн. са изпълнените от началото на годината рецепти за лекарства, плащани от Здравната каса

09 януари 2026, 22:27 часа 229 прочитания 0 коментара
От началото на годината изпълнените рецепти за лекарства, заплащани напълно или частично от здравната каса, са повече от 1,1 млн., съобщиха от пресслужбата на НЗОК. Директорите на районните здравноосигурителни каси в страната са докладвали, че проблемите, възникнали преди дни с аптечния софтуер, са решени. През последните 48 часа експерти от НЗОК и от "Информационно обслужване" АД са оказали съдействие за актуализиране на аптечен софтуер и са предприети мерки за оптимизиране на процеса по отпускане на лекарства. Направени са технологични разработки, които да подобрят работоспособността на локалните системи в аптеките. По всички сигнали, постъпили в НЗОК, в районните каси и в "Информационно обслужване", се работи индивидуално от експертите на трите институции до отстраняване на проблемите.

С цел минимизиране на възможностите за затруднения в работата по отпускане на лекарствени продукти, в НЗОК се създава и постоянна работна група, която периодично да извършва оценка на функционалности при изпълнение на рецепти, както и да предлага подобрения на работните процеси. Районните здравноосигурителни каси остават готови да окажат съдействие на здравноосигурените и на договорните партньори за решаване на всички нововъзникнали казуси.

Проблем с отпускане на лекарства има в под 10% от аптеките в страната, които работят по договор с НЗОК, каза преди дни управителят на НЗОК доц. Петко Стефановски и призова гражданите да сигнализират на телефоните на институцията, ако имат ограничен достъп до лекарства, за да може на момента специалисти да отидат на място и да съдействат за отстраняване на проблема със софтуера.

Елин Димитров
Елин Димитров
