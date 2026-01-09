Над 1 млн. са изпълнените от началото на годината рецепти за лекарства, плащани от Здравната каса

От началото на годината изпълнените рецепти за лекарства, заплащани напълно или частично от здравната каса, са повече от 1,1 млн., съобщиха от пресслужбата на НЗОК. Директорите на районните здравноосигурителни каси в страната са докладвали, че проблемите, възникнали преди дни с аптечния софтуер, са решени. През последните 48 часа експерти от НЗОК и от "Информационно обслужване" АД са оказали съдействие за актуализиране на аптечен софтуер и са предприети мерки за оптимизиране на процеса по отпускане на лекарства. Направени са технологични разработки, които да подобрят работоспособността на локалните системи в аптеките. По всички сигнали, постъпили в НЗОК, в районните каси и в "Информационно обслужване", се работи индивидуално от експертите на трите институции до отстраняване на проблемите.

Още: В по-малко от 10% от аптеките има проблем: НЗОК обясни за казуса с лекарствата

С цел минимизиране на възможностите за затруднения в работата по отпускане на лекарствени продукти, в НЗОК се създава и постоянна работна група, която периодично да извършва оценка на функционалности при изпълнение на рецепти, както и да предлага подобрения на работните процеси. Районните здравноосигурителни каси остават готови да окажат съдействие на здравноосигурените и на договорните партньори за решаване на всички нововъзникнали казуси.

Още: НЗОК: Няма фалшиви хоспитализации, може болните да са избягали

Проблем с отпускане на лекарства има в под 10% от аптеките в страната, които работят по договор с НЗОК, каза преди дни управителят на НЗОК доц. Петко Стефановски и призова гражданите да сигнализират на телефоните на институцията, ако имат ограничен достъп до лекарства, за да може на момента специалисти да отидат на място и да съдействат за отстраняване на проблема със софтуера.

Още: "Новият" бюджет за здраве мина през комисия, здравни работници излизат на протест