"Това мнозинство няма намерение да създаде Национална детска болница": Партията на Радев скандализира с гласуване в НС

"Прогресивна България" не подкрепи предложение на "Продължаваме промяната" за гарантиране на бъдещето на проекта за "Национална детска болница". 121 присъстващи депутати от управляващата партия се въздържаха и така въпреки подкрепата на всички опозиционни формации, предложението беше отхвърлено.

С такава позиция излязоха от гражданската инициатива "ЗА истинска детска болница" по повод последното гласуване в Народното събрание.

"От предложението става ясно, че МЗ и ЗИКДБ са обжалвали решението на КЗК, с което се отменя обществената поръчка за проектиране на Националната детска болница. А от гласуването става ясно, че това мнозинство няма намерение да създаде Национална детска болница", категорични са от инициативата.

Още: Общественият съвет: България може изобщо да няма Национална детска болница (ВИДЕО)

Единствено ПБ не гласува "ЗА"

""Прогресивна България" не подкрепиха "Националната детска болница". Всичко, което трябва да знаете за този бюджет", написаха лаконично от ПП.

"В политиката има хора, които наистина искат резултати, и хора, които предпочитат вечното отлагане зад красиви думи. Проектът за Национална детска болница от години е заложник на политическа нестабилност, административни грешки и липса на реален приоритет. Започнахме го още през 2020 г., създадохме правната и организационна рамка, но оттогава той минава през поредица от правителства, обществени съвети, оставки, спрени поръчки и липса на ясно финансиране. Днес, въпреки че проектът е обявен за приоритет, отново сме в застой. Поръчката за проектиране беше спряна от КЗК, в бюджета за 2026 г. няма предвидени средства, а сроковете отново се изместват", коментира от своя страна бившият здравен министър и председател на здравната комисия Костадин Ангелов.

"Преди години, с доза оптимизъм, прогнозирах, че болницата ще е готова през 2028. Днес, с лек горчив хумор, коригирам прогнозата - не по-рано от 2035. Ако темпото се запази, може би ще я открием точно навреме за внуците на днешните деца", написа той.

Още: "Как национален приоритет = 0 евро бюджет за 3 години?": За детска болница пари в бюджета няма, няма и да има

Народният представител от Смолян д-р Красимир Събев направи две предложения по темата. Първото - 10 милиона евро целево финансиране през 2026 г. за изграждането на Националната многопрофилна детска болница, с предвидено финансиране в същия размер и за 2027 и 2028 г. в средносрочната бюджетна прогноза. Второто - 30 милиона евро за програма в подкрепа на младите лекари специализанти – за да бъдат те задържани в България.

"Новата болница ще има нужда от поне 340 лекари и 570 медицински сестри. Ако не им осигурим достойни условия още днес, утре ще имаме модерна сграда, но няма да има кой да лекува децата ни", заяви Събед. Предложенията му обаче бяха отхвърлени.