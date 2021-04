Cтpaнaтa ни вce oщe нe знae ĸaĸ дa пpoцeдиpa c пpoблeмитe oĸoлo вaĸcинaтa нa АѕtrаZеnеса, oт ĸoятo имa и нaй-мнoгo дoзи y нac. Здpaвният миниcтъp Kocтaдин Aнгeлoв oбяви днec, чe дo ĸpaя нa ceдмицaтa няĸoлĸo eĸcпepтни cъвeтa щe тpябвa дa дaдaт cтaнoвищe ĸaĸ щe ce пpoдължи c вaĸcинaциятa c пpeпapaтa нa АѕtrаZеnеса y нac.

"Има едно писмо от португалското председателство, от министъра на здравеопазването на Португалия, в което ни казват, че като общоевропейски подход трябва да се ограничи приложението на ваксината изцяло на хора под 60-годишна възраст. За целта днес е взе решение да бъдат попитани нашите експертните съвети в страната – от имунолози, вирусолози, кардиолози и др. специалисти какво да направим в България с ваксината на AstraZeneca", каза Ангелов. Сред обсъжданите варианти са ваксинираните с първа игла на AstraZeneca да получат втора доза от иРНК ваксина или от векторния препарат на Janssen. "Има едно писмо от португалското председателство, от министъра на здравеопазването на Португалия, в което ни казват, че като общоевропейски подход трябва да се ограничи приложението на ваксината изцяло на хора под 60-годишна възраст. За целта днес е взе решение да бъдат попитани нашите експертните съвети в страната – от имунолози, вирусолози, кардиолози и др. специалисти какво да направим в България с ваксината на AstraZeneca", каза Ангелов. Сред обсъжданите варианти са ваксинираните с първа игла на AstraZeneca да получат втора доза от иРНК ваксина или от векторния препарат на Janssen.