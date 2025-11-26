Защо министър Кирилов и неговият ментор Орлин Алексиев не разрешават 6 детски кардиологични легла?

"Сърце и Мозък" е водещ клиничен център, широко признат и уважаван в цяла Европа и Съединените щати – с висока експертиза в кардиологията, кардиохирургията, неврологията, неврохирургията и още 28 медицински профилни специалности.

На 17 юли 2024 г. с вх.н ЛД-00-162 поискахме от МЗ да ни разрешат допълнително само 6 детски кардиологични легла. Въпреки че МЗ, по силата на чл. 37Б, ал. 7 от ЗЛЗ, е задължено да се произнесе в двумесечен срок и въпреки многобройните напомняния и отказване на срещи, до днес – 16 месеца по късно – преписката е оставена без движение. Министър Кирилов от управляващата ИТН е на поста от над 10 месеца (16.01.2025 г.), самоизолирал се е от медицинската общност и се крие от растящите масови протести.

В България сред водещите причини за смърт и инвалидизация са сърдечносъдовите заболявания със сериозен негативен ефект от ранната детска сърдечносъдова болест и сърдечните малформации до тежките съдови и сърдечни проблеми в средна и напреднала възраст. Тъжната статистика е добре известна и демографската криза се задълбочава. И така:

Кой Ви спира? Кой и защо Ви държи писалката и кого искате да изнудвате? И със съдбата на децата ли ще търгувате?