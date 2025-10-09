Бебе Елиза в очакване на операции. Да помогнем!

Бебе Елиза е боец от първия ден на раждането си. Тя идва на бял свят на 31 март 2025 и преживява две животоспасяващи операции на хранопровода и стомаха още на първия и втория ден след раждането си. Лекарите в Пирогов сътворяват истинско чудо и днес тя е едно усмихнато и весело дете. В последствие след назначени прегледи в детска урология в Пирогов се установява, че Елиза има само един бъбрек - десния.

Аномалия

След като се възстановява успешно през лятото, настъпва моментът родителите да се заемат и със следващия проблем - много рядка аномалия на дясната ръка - т.нар. “Club Hand” или вродена липса на радиална кост и палец. При направена консултация с водещия световен хирург-ортопед д-р Пейли, в Полша през август 2025, е изготвен следният план за лечение, включващ 2 операции на ръката. Първата операция ще се извърши след навършване на 18 месечна възраст и включва преместване на костите на ръката и китката от страната на малкия пръст с хирургичен разрез и дорзално преместване на сухожилието (FCU) за стабилност със скъсяване на улната кост, за да се създаде здрава и стабилна става.

Втората операция ще се проведе три месеца по-късно и включва отстраняване на външните и вътрешните фиксатори на дясната китка и изместване на показалеца, който ще служи за палец - т. нар полисизация.

Кампания

Сумата, необходима за операцията непосилна за нейното семейството, затова те се обръщат за помощ към всеки, който може да помогне. Вижте повече за кампанията ТУК.

