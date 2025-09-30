Да помогнем на Йоана да проходи

5-годишната Йоана от гр. Хасково успява да се пребори с тежката диагноза ембрионален рабдомиосарком и в момента е в ремисия. Болестта обаче е оставила някои следи в тялото ѝ, които ѝ пречат да води пълноценен живот, за да играе на воля, за да пристъпи смело прага на класната стая, за да сбъдне мечтата си да танцува. Ето защо Йоана и нейното семейство отново имат нужда от подкрепа.

Малката Йоана има нужда от средства за лечение

Фиксатор

По думите на нейната майка се налага поставяне на фиксатор (апарат на Илизаров) за удължаване на лявото ѝ краче, като за целта ще бъдат необходими 2 или 3 операции. В момента дължината на крачето ѝ изостава с около 4 см. Когато Йоана е била на 10 месеца, в България е извърешна операция за отстраняване на "киста" в лява тибия, а всъщност това е било туморно образувание. При извършването на интервенцията е бил прекъснат растежът на лявото краче. За да се осигури поетапното поставяне на тези 3 фиксатора и тяхното премахване (също оперативно), престой в хотел, ежемесечни прегледи, манипулации и разходи до Турция семейството има нужда от сериозна сума, която възлиза на над 94 000 евро.

