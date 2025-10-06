Да съберем средства за лечението на Марина

Малката Марина е само на 4 годинки, но за съжаление вече е изправена пред сериозно предизвикателство. Детето страда от рядък и агресивен сарком на гръдната стена – високостепенен шпиндел-клетъчен сарком, свързан със синдрома на Li-Fraumeni. Болестта е коварна и изисква спешно, продължително и изключително скъпо лечение, което може да й даде шанс за живот.

Тежки операции

"През последните месеци преминахме през тежки операции и курсове химиотерапия, а семейството ни пое всички възможни разходи досега. За съжаление, стандартното лечение у нас е изчерпано, а в Турция ни дават реален шанс за спасение чрез комбинирана терапия, но средствата са непосилни за нас. Всеки ден е безценен!", споделя нейната майка.

Марина обича да кара тротинетка и да се смее с приятелите си. Нека помогнем, за да може тя да продължи да се бори и да има бъдеще! От семейството благодарят за подкрепата.

