4-те зодии, които ще имат много късмет през седмицата, 23 февруари - 01 март 2026

Четири зодиакални знака имат най-много късмет от 23 февруари до 1 март 2026 г. Транзитите тази седмица ни помагат да изготвим планове и да балансираме енергията си, докато се подготвяме за следващото затъмнение.

Близнаци

Въпреки ретроградния Меркурий тази седмица, имате страхотен хороскоп, Близнаци. Луната е във вашия знак в началото на седмицата, показвайки ви нови възможности и изваждайки наяве вашите таланти. Луната в Рак на 26 февруари ви дава нови методи за спестяване и ви учи как да бъдете по-дисциплинирани с разходите си.

Това е подходящ момент да проучите артистичните си заложби и да дадете приоритет на щастието си, особено защото затъмнението следващата седмица ще бъде изтощително. Сезонът на Рибите ви напомня да бъдете внимателни към емоциите си.

Ако ретроградният Меркурий носи недоразумения и неразбирателства, съсредоточете се върху това да слушате внимателно и да бъдете ментор на другите. Не се увличайте по неща, които нямат нищо общо с вас. Това не означава, че не трябва да си сътрудничите. Просто бъдете внимателни към работата си и, за да предотвратите стресови последици, не оставяйте нещата за последния момент.

Рак

Седмичният ви хороскоп е страхотен, Раци. Като воден знак, имаш предимство по време на този ретрограден Меркурий. Разбираш ценността на работата с другите и сега е моментът да прегърнеш лидерските си умения. Блестиш с Юпитер във твоя знак, а сезонът на Риби прави нещата много по-приятни.

Луната във вашия знак на 26 февруари активира вашата сила и чар. Подгответе се за повече романтична енергия, тъй като Слънцето, Венера и Меркурий продължават да правят аспекти с Рак. Тази седмица романтичният ви живот ще бъде жизнен и изобилен. Ако сте необвързани, може да срещнете някой нов.

В професионалния или академичния си живот не си поставяйте твърде високи очаквания още в началото. Вместо това, придържайте се към ритъма и бъдете практични с целите си. Усъвършенствайте съществуващите си планове, тъй като ретроградният Меркурий в Риби е хаотичен.

Скорпион

Това е красив и ангажиращ период за вас, Скорпиони, тъй като сезонът на Рибите ви помага да се свържете с вашите иновативни идеи. Хората се обръщат към вас и това ви кара да се чувствате доста популярни. Това е отлична седмица да се свържете с вашите музи, дори с ретрограден Меркурий.

Ако имате произведение на изкуството, незавършен проект или чернова, това е добър момент да продължите да работите по него. Може дори да преживеете пробив. Ако обаче сте изкушени да започнете нещо ново, изчакайте, докато Меркурий е директен. Тази планета не е удобна в Риби и може да донесе още повече хаос.

Като цяло, транзитите тази седмица внасят жизнена енергия в социалния ви живот. Помислете за възстановяване на връзката със стари приятели и прегръщане на творческата си страна. Насладете се на изобилната и вдъхновяваща водна енергия.

Риби

Това е вашият сезон, Риби, и това е много емоционален и трансформиращ период за вас. Намираме се в разгара на сезона на затъмненията, а затъмнението в Дева следващата седмица ще донесе още повече енергия във вашите взаимоотношения. Но благодарение на един от най-добрите седмични хороскопи, вие сте изпълнени с оптимизъм, а Сатурн в нов знак вече не ви забавя.

Луната в Рак ви прави по-надеждни за положителни промени. Венера също така прави аспекти с Луната, вдъхновявайки венериански дейности. Свържете се с приятели, отидете на ресторант, гледайте филм или посетете музей. Отделете време, за да научите нови неща.

Тази седмица е възможно и общуване. Може да срещнете хора със сходни интереси, които ще разширят вашата философия.

