Швейцария продължава работа по сделката за митата със САЩ

23 февруари 2026, 17:04 часа 78 прочитания 0 коментара
Швейцария все още планира да финализира предварителното споразумение със САЩ, постигнато в края на 2025 г., което намалява американските мита за страната от 39 на сто на 15 на сто, съобщи днес правителството в Берн. В края на миналата седмица Върховният съд на САЩ отмени глобалните мита на президента Доналд Тръмп, а той отговори с нови мита във всички области.

Преговорите продължават

Швейцарското министерство на икономиката обяви, че продължава да се придържа към предвидените срокове за сключване на сделка с Вашингтон, отбелязвайки, че ключови заинтересовани страни, като кантоните на Швейцария, "не са призовавали за“ спиране на преговорите след решението на Върховния съд на САЩ да отмени митата на президента Доналд Тръмп.

"Основната цел на текущите преговори от самото начало е правно обвързващо споразумение, което би осигурило на швейцарските компании възможно най-голяма правна сигурност“, съобщи министерството, отбелязвайки, че се придържа към тази цел.

По-рано Европейската комисия (ЕК) поиска от САЩ да спазват условията на търговското споразумение между двете страни, сключено миналата година. ЕК, която преговаря по търговската политика от името на 27-те държави членки на ЕС, заяви, че Вашингтон трябва да осигури "пълна яснота“ относно стъпките, които възнамерява да предприеме след решението на съда.

Пламен Иванов
Швейцария мита мита Тръмп
