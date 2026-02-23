"Росатом" иска да строи АЕЦ в Сърбия

Русия е готова да предложи на Сърбия проект за атомна електроцентрала, потвърди ръководителят на руския енергиен гигант „Росатом“ след среща със сръбския президент Александър Вучич, предаде хърватската медия "Индекс". „Можем да построим електроцентрала, която е 99 до 100 процента руско производство, можем да я реализираме във формата на международен консорциум, с максимално участие на доставчици“, каза Алексей Лихачов пред репортери след срещата в Белград с Вучич.

Вучич написа в официалния си профил в Instagram, че е „обсъдил приложението на ядрената енергия в областта на фармацията, здравеопазването и производството на енергия“ с директора на „Росатом“, допълва още хърватската медия.

„Разгледахме и възможността сръбски компании да участват и да ги обучим да прилагат ядрената енергия в трети страни“, добави сръбският президент.

Сърбия няма АЕЦ

Сърбия в момента няма собствени атомни електроцентрали, а законовата забрана за тяхното изграждане, въведена през 1989 г. след катастрофата в Чернобил, беше отменена в края на 2024 г.

Наскоро пък Сърбия прояви интерес към закупуване на дял в унгарска атомна централа.

В момента Сърбия задоволява 70 процента от нуждите си от електроенергия от въглищни електроцентрали, които са основни замърсители, и е изцяло зависима от Русия за доставките на газ. ОЩЕ: Сърбия обмисля закупуването на дял в унгарска АЕЦ