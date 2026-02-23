Асен Василев изненада Радев с призив за протест (ВИДЕО)

Лидерът на "Продължаваме промяната" Асен Василев отправи призив към Румен Радев - който напусна президентския пост, за да се включи активно в партийната политика - да застане зад протеста с искане за оставката на Борислав Сарафов като изпълняващ функциите главен прокурор.

Сарафов продължава да заема поста въпреки законовото ограничение от шест месеца за временно изпълняващ функциите и въпреки поредица решения на Върховния касационен съд, според които липсва необходимата легитимност. В същото време Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет твърдо го защитава, а в последните месеци активизира назначенията на ръководни позиции в системата, като попълва ключови постове с мандат от пет години. Още: Коалиция с Румен Радев и какво да чакат Божанков и Лорер от ПП: Асен Василев отговори

Самият Висш съдебен съвет е с изтекъл мандат още от октомври 2022 г., което му отнема правото да открие процедура за избор на титулярен главен прокурор. Комбинацията от институционален вакуум и отказа на Прокурорската колегия да освободи Сарафов доведе до ситуация, в която той вече е изкарал близо половин мандат като фактически главен прокурор, без да е избиран за такъв.

Служебният правосъден министър Андрей Янкулов насрочи за четвъртък заседание на Висшия съдебен съвет за избор на нов изпълняващ функциите. Не е изключено обаче заседанието изобщо да не се проведе.

"Радев да излезе на протест"

"Най-накрая имаме правосъден министър, който постави остро въпроса за отстраняването на незаконния главен прокурор Борислав Сарафов от поста. По този повод се организира протест в сряда от "Правосъдие за всеки". Призоваваме всички български граждани да излязат на този протест. Както свалихме правителството, сега да свалим Сарафов. Имаме шанс. Надявам се и господин Румен Радев също да подкрепи протеста и да покаже, че и с действия, а не само с думи, ще се бори срещу Бойко Борисов и Делян Пеевски", заяви Василев пред медиите. Още: Заради охраната на Пеевски: ПП поиска оставката на Рая Назарян

Още през лятото на 2023 г., след отстраняването на Иван Гешев и определянето на Сарафов за изпълняващ функциите, Румен Радев - тогава все още държавен глава - коментира, че той трябва да бъде оценяван по действията си, особено по отношение на делата за висока корупция. По думите му Сарафов трябва ясно да покаже дали ще застане до политиците, които търсят "изпиране", или ще защитава принципите на правосъдието.