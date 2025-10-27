4-те зодии, които ще имат много късмет през седмицата, 27 октомври – 2 ноември 2025

Четири зодиакални знака привличат късмет през тази седмица. Има какво да се каже за личната свобода и колко освобождаваща и овластяваща е тя. За някой, който никога не я е имал напълно, идеята да решаваш сам може да е трудна за описвани, но целта на почти всеки е да бъде независим.

Овен

Овен, ще привлечете значително изобилие и късмет в интимните си взаимоотношения и ще получите ресурси от хора, които искат да подкрепят мечтите ви. Всяка изключителна мечта е смела и вие не сте тук, за да живеете живота си ограничено. Така че, когато си поставяте цели по-високи от всякога, имате нужда от село, което да подкрепя усилията ви.

Вече имате голяма част от необходимото – ясна визия, енергия и може би малко време, което да посветите на предстоящата работа. Възможно е обаче други области от живота ви да са ограничени, като например финансови ресурси или познания за местата, на които предстои да се впуснете. Тук се намесва вашето село, за да ви помогне. Ресурсите им могат да включват парични заеми и подаръци, или може би ще получите реални материални предмети, които можете да вземете назаем за краткосрочен период.

Ще се запознаете с хора, места и ситуации, които ще ви помогнат. Сегашното изобилие ще дойде при вас, когато имате отворена ръка и някой за щастие ще бъде до вас, за да изпълни ръцете ви с всичко, което искате да имате.

Дева

Дева, вашето изобилие и късмет ще дойдат чрез договор или сделка. Може да сключите устно споразумение, което включва ръкостискане и просто доверие. Добре е да знаете, че сте човек, на когото хората вярват.

Когато кажеш, че ще направиш нещо, то все едно вече е направено. Така че, когато имаш възможност да подпишеш споразумение или оферта за предоставяне на платена услуга, това е Вселената, която грее върху теб, показвайки ти, че нуждите ти винаги ще бъдат задоволени.

Сега е идеален момент за възстановяване на връзката със стари приятели, клиенти или шефове, които са обичали работата ви. Също така е идеален за търсене на възможности, при които можете да инвестирате времето и енергията си, за да получите нещо, което е взаимноизгодно за вас и другия човек. Късметът ще бъде нещо, което вие ще създадете и ще трябва да поемете инициативата, за да определите условията, при които може да се намери изобилие.

Скорпион

Скорпион, значително изобилие и късмет ви очакват през тази седмица, чрез самосъзнание и личностно развитие. Прозрението е изключително важно за улавянето на късмета, когато той ви се разкрие. Можете да разпознаете кога нещо се променя във вашия свят. Една врата може да се отвори само леко, но това е достатъчно, за да си проправите път. Може да получите неясна покана, но тя е достатъчна, за да направите крачка.

Тази седмица е посветен на култивирането на проницателност до същината на вашето същество, което е много естествено за вас като Скорпион. Слушайте сърцето си и не се страхувайте да се откъснете от света за момент, докато се докосвате до него. Вашият вътрешен глас ще ви насърчи да се вслушате в знаците, дадени ви от Вселената, за да излезете с вяра там, където не можете да видите точно какво се случва. Не е нужно, защото, с малко късмет, искри светлина са всичко, от което се нуждаете.

Риби

Риби, ще изпитате изобилие и късмет, като се научите и култивирате отворен начин на мислене. Позволявайки на ума си да вижда света като пълен с потенциал, е бърз билет към богатството и всички други богатства, които искате в живота, като любов, приятелство и положителни преживявания. Умът ви често създава желания от вас резултат, като насърчава конкретни действия или възпира другите.

Една малка промяна в перспективата изпълва душата ви със знаците на възможностите. Започвате да гледате на всеки момент с удивление и страхопочитание. Няма нищо, което да ви спира да учите и да растете.

Усещаш какво намеква някой и това те вдъхновява да бъдеш по-добър човек. Виждаш, че винаги ще има още. Идват много добри вибрации към теб. Всичко това е за късмет, защото ще ти донесе нещо, от което се нуждаеш!

