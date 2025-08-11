4-те зодии, които ще намерят нова любов през седмицата, 11 - 17 август 2025

Седмицата се очертава като изключително вълнуваща за четири зодии, които ще усетят магията на новата любов. Представителите на тези зодиакални знаци ще бъдат под благоприятното влияние на планетарни аспекти, които отварят сърцата им и привличат съдбоносни срещи.

Още: Любовно предсказание за всяка зодия през август 2025 (част 1)

Независимо дали ще бъде страстен романс, нежно влюбване или изненадваща искра в познато лице, Вселената сякаш подготвя специални моменти, в които интуицията, емоцията и късметът ще се преплетат. За тези знаци дните напред обещават не просто флирт, а възможност за ново начало, което може да остави траен отпечатък в личния им живот.

Рак

Още: 4-те зодии, които ще имат много късмет през седмицата, 11 – 17 август 2025

Рак, 12 август е един от най-мощните дни в годината за вас, тъй като Венера ще се съедини с Юпитер, носейки вълна от неподправен оптимизъм в живота ви - и още по-хубаво, това се случва във вашия знак. Насладете се и се възползвайте максимално от този ден, който е абсолютно чудесен за любовта.

Ако сте изпитвали проблеми със самочувствието си поради ретроградното движение на Меркурий, това приключва тази седмица.

Лъв

Лъв, макар нещата все още да не са приключили, тази седмица ще сложи край на комуникационните проблеми, които изпитвате с ретроградния Меркурий.

Още: Седмичен ТАРО хороскоп за всяка зодия, 11-17 август 2025

Все още сме под влиянието на пълнолунието от миналата седмица и ако сте необвързани, това ви носи потенциал да срещнете някой нов през следващите няколко седмици.

Понеделник изглежда много приятен и чудесен за събирания, а уикендът изглежда много социален и натоварен за теб!

Водолей

Водолей, тази седмица ще донесе нов фокус върху взаимоотношенията и позитивната комуникация. Ако досега сте имали трудности с общуването с другите, това сега ще се промени.

Още: Научете най-щастливия ден от седмицата, 11-17 август 2025

Нещо, което в миналото е изглеждало небрежно, може да се превърне в по-дълбока емоционална връзка, отколкото сте предполагали.

Риби

Риби, сега, когато Меркурий е директен, това би трябвало да е страхотна седмица (и месец!) по отношение на любовта.

Не позволявайте на голямата енергия на Юпитер и Венера във вашия дом на любовта да се пропилее в понеделник - това е изключително положителен момент да се срещнете с любим човек или дори да срещнете някой нов.

Още: Любовно предсказание за всяка зодия през август 2025 (част 2)

Тази седмица ще започнете да чувствате желание за по-дълбока интимност, което ще продължи известно време.