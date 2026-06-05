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След ДБ: ДПС поискаха оставката на ръководството на НЗОК (ВИДЕО)

05 юни 2026, 13:35 часа 790 прочитания 0 коментара
Снимка: БГНЕС
След ДБ: ДПС поискаха оставката на ръководството на НЗОК (ВИДЕО)

От парламентарната група на ДПС настояват за оставката на цялото ръководство на Националната здравноосигурителна каса (НЗОК). Това стана ясно от думите на депутата от формацията Хамид Хамид пред медиите в парламента. За целта от партията на санкционирания от САЩ и Великобритания Делян Пеевски ще внесат предложения, които да бъдат разгледани от парламента. "Очевидно е, че в системата има тежки проблеми. Българските граждани и българските лекари се нуждаят от спокойствие. Системата да заработи -  явно трябват неполитически лица, а лица от системата", добави Хамид Хамид.

ДПС също не са доволни от Мавров

Искането идва часове след искането на "Демократична България" за оставката на Момчил Мавров като заместник-шеф на Касата. Те също обявиха, че ще внесат предложение за неговото освобождаване. 

Оказва се обаче, че и от партията на Пеевски не са доволни от него, макар и според съпредседателя на "Да, България" Божидар Божанов той да кадър както на ДПС, така и на ГЕРБ.

Депутът от ДПС Левент Апти от комисията по здравеопазване в 52-ото Народно събрание коментира, че от движението също искат освобождаване на подуправителя на НЗОК Момчил Мавров, като според тях той не се справя с натрупаните проблеми в здравеопазването. ОЩЕ: "За да се разгради истински моделът": ДБ иска оставката на зам.-шефа на НЗОК(ВИДЕО)

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НЗОК Хамид Хамид Момчил Мавров 52 Народно събрание
Деница Китанова
Деница Китанова Редактор
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