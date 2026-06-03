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Владислав Панев: Струва ми се, че управляващите прекаляват с апокалиптичните картини, за да се изкарат след това герои

03 юни 2026, 18:28 часа 640 прочитания 0 коментара
Снимка: БГНЕС
Владислав Панев: Струва ми се, че управляващите прекаляват с апокалиптичните картини, за да се изкарат след това герои

„В момента около 10 държави от ЕС са в процедура по свръхдефицит. България е 11-ата, няма от какво дас е страхуваме. Ситуацията с бюджета е трудна, но не катастрофална или апокалиптична“. Това каза в „Лице в лице“ по bTV Владислав Панев, депутат от "Демократична България". По думите му на някои от другите 10 държави дефицитът им е много по-голям от този на България. „Причината, поради която ЕК сега ни поставя в тази процедура, е, че според нейните данни вероятно дефицитът за 2026 г. ще бъде над 4%. Всичко е в ръцете на сегашното правителство, което трябва да представи и приеме бюджет с дефицит до 3% - или с разходите за отбрана малко по-висок, така че да отговаряме на тези изисквания и да отпадне процедурата по мониторинг“, обясни Панев.

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Що се отнася до дефицита от 7,4%, който днес Гълъб Донев обяви, той припомни, че двама от заместниците на финансовия министър бяха служебни министри в някои от кабинетите на тогавашния президент Румен Радев. „Те и тогава обявяваха такива бомбастични данни за бюджетния дефицит от 6, 7 и повече процента, които след това се оказваха не толкова верни. Накрая държавата финишираше с нормален дефицит от около 3%“, каза депутатът от „Демократична България“.

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„Струва ми се, че управляващите прекаляват с апокалиптичните картини, за да се изкарат след това герои, като публикуват по-нисък дефицит и да кажат, че са свършили много неща от храброст“, смята Владислав Панев.

Според него има и много по-лош сценарий да вкарат в Народното събрание дефицит от 5-6%. „Такъв дефицит е нещо много лошо, защото освен че задлъжнява бъдещите поколения със заеми, означава и ръст на инфлацията“, поясни депутатът от „Демократична България“.

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Елин Димитров
Елин Димитров Редактор
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