След златото в Диамантената лига: Божидар Саръбоюков се прицели в нови рекорди!

Големият талант на България в леката атлетика - Божидар Саръбоюков, се превърна в първия български атлет при мъжете, който печели състезание от Диамантената лига. Той спечели скока на дължина. Талантът от Харманли стана №1 с последния си опит, когато се приземи на 8.26 м. За него състезанието в Рим беше по-специално, след като именно в италианската столица се контузи преди година.

„Първото ми състезание за сезона, от което съм доволен“

„Може би това е първото ми състезание за сезона, от което съм доволен. Не от резултата, защото това не са цифрите, които гоня. Доволен съм, че се преборих и показах спортната злоба. Изключително радостен съм, защото това е първата ми победа на Диамантена лига. Дано това ми е на късмет, защото миналата година се контузих тук и имах да си връщам“.

„Публиката е нещо уникално, толкова голяма публика не бях виждал на турнир. За мен това беше едно мини Световно първенство не заради състезателите, а заради публиката. Може би това ме накара да се мотивирам толкова силно. Целта ми до края на сезона е да направя един личен рекорд и един национален рекорд и да покажа най-доброто от себе си на състезанието, на което трябва”, каза Саръбоюков.

ОЩЕ: Огромен успех за България! Божидар Саръбоюков спечели злато от Диамантената лига