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Три държави, три грандиозни шоута: Какво предстои в програмата за откриване на Световното първенство?

05 юни 2026, 13:44 часа 748 прочитания 0 коментара
Снимка: Actualno.com
Три държави, три грандиозни шоута: Какво предстои в програмата за откриване на Световното първенство?

Поп звездата Шакира ще бъде сред основните лица на церемонията по откриването на Световното първенство по футбол 2026, което ще се проведе в “Естадио Ацтека”. Това ще бъде поредното ѝ участие на най-голямата футболна сцена, след като беше част от Мондиалите през 2006 и 2010 година.

Част от официалната програма за церемониите вече е ясна

През 2006 г. в Германия тя участва в закриването на турнира, а четири години по-късно в Южна Африка изпълни световноизвестния хит „Waka Waka“, превърнал се в една от емблемите на първенството. Очаква се тя да изпълни новото си парче „Dai Dai“ в съвместно участие с нигерийската звезда Burna Boy. Шоуто на 11 юни ще събере и други големи имена от световната сцена като колумбиеца J Balvin и южноафриканската певица Tyla.

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Фифа

Церемонията ще се проведе непосредствено преди първия мач на турнира между Мексико и Южна Африка, с което официално ще бъде даден старт на най-големия футболен форум в света.

Организаторите са подготвили мащабна музикална програма и за останалите домакини. В Канада на 12 юни шоуто ще бъде водено от Майкъл Бубле и Аланис Морисет преди мача срещу Босна и Херцеговина, а в САЩ на същата дата церемонията ще включва изяви на Кейти Пери и рапъра Future.

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Така Мондиал 2026 обещава не само футболни емоции на най-високо ниво, но и впечатляваща програма с участието на едни от най-големите световни музикални звезди.

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ФИФА Световно първенство по футбол 2026
Жанина Колева
Жанина Колева Редактор
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