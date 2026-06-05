"Изпити без смисъл": Синдикат "Образование" настоява за премахване на НВО след 4. и 10. клас

Българската образователна система е заложник на една скъпа, стресираща и в крайна сметка – безполезна административна машина. Това е категоричната позиция на Синдикат "Образование" към КТ "Подкрепа", оглавявана от д-р Юлиян Петров. В официално становище синдикатът настоява за незабавното премахване на националното външно оценяване (НВО) след 4. и 10. клас. Тази позиция не е нова – синдикатът се бори срещу изпитите в начален етап още от 2013 г. През последните години национални проучвания сред учители, родители и директори потвърдиха едно - сегашният модел на тези матури нямат никаква образователна стойност.

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"Изпитите за нищо"

Основният аргумент срещу матурите в 4. и 10. клас е пълната липса на реални последици от резултатите. От становището на Синдиката става ясно, че след 4.клас оценките не участват в приема за масовото училище и не определят бъдещето на децата. Изпитът след 10. клас пък не е обвързан с достъп до следваща образователна степен и няма отношение към дипломирането.

На практика държавата харчи огромен ресурс, за да произведе суха статистика, която рядко се превръща в работещи политики. Учениците, учителите и родителите изнасят на гърба си цялата тежест на подготовката и стреса, без да получават никаква образователна полза.

Стрес за децата и бум на частните уроци

Ефектът върху 10-11 годишните деца е особено тревожен. Вместо началното училище да изгражда увереност, любознателност и обич към знанието, то насажда страх от неуспех и паника. Синдикатът е категоричен: държавата трябва да намалява, а не да умножава източниците на стрес в ранна възраст.

Нещо повече – НВО се превърна в мощна реклама за пазара на частни уроци. Все повече семейства инвестират в извънкласна подготовка още от началното училище. Това задълбочава социалното неравенство, ощетява децата от по-бедни семейства и подкопава доверието в редовната форма на обучение.

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Ресурс, пропилян на вятъра

Организацията на тези изпити парализира училищата. Ангажира се колосален човешки и финансов капацитет – от учители и директори до експерти от РУО и МОН. Провеждането, квесторството и проверката на работите редовно нарушават нормалния учебен процес.

"Този ежегоден финансов и човешки ресурс може да бъде насочен към дейности с пряк ефект върху качеството – квалификация на учителите, ранна диагностика и реална подкрепа на изоставащите ученици", посочват от синдиката.

Синдикат "Образование" не отрича нуждата от контрол. Проверката на качеството обаче може да става чрез представителни извадки и мониторингови изследвания, без да се натоварват абсолютно всички деца в страната.

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Планът за реформа

За да спре административният абсурд и да се върне качеството в класните стаи, синдикатът предлага пакет от спешни мерки:

Край на изпитите: Пълно отпадане на НВО след IV клас.

Пълно отпадане на НВО след IV клас. Стоп на матурите в гимназията: Пълно отпадане на НВО след X клас.

Пълно отпадане на НВО след X клас. Запазване само на смислените изпити: Оставят се само тези оценявания, които имат селекционна функция и пряко значение за бъдещето на ученика (като тези след VII и XII клас).

Оставят се само тези оценявания, които имат селекционна функция и пряко значение за бъдещето на ученика (като тези след VII и XII клас). Борба с дефицитите: Възможност за повтаряне на първи клас при доказани езикови, образователни и социални пропуски.

Възможност за повтаряне на първи клас при доказани езикови, образователни и социални пропуски. Истинска предучилищна подготовка: Реално гарантиране на задължителните подготвителни групи за децата, които към момента често съществуват само на хартия.

Реално гарантиране на задължителните подготвителни групи за децата, които към момента често съществуват само на хартия. Край на анонимността: Връщане на реалните оценки в началния етап.

Връщане на реалните оценки в началния етап. Национален консенсус: МОН и социалните партньори да разработят спешна стратегия за борба с неграмотността.

МОН и социалните партньори да разработят спешна стратегия за борба с неграмотността. По-малко обем, повече мислене: Поставяне на функционалната грамотност като водещ критерий и олекотяване на претрупаното учебно съдържание.

Поставяне на функционалната грамотност като водещ критерий и олекотяване на претрупаното учебно съдържание. Умно финансиране: Пренасочване на средствата от НВО към ранна диагностика и компенсиране на образователните дефицити.

Българското училище няма нужда от куха статистика, хвърчащи бележки и излишни изпити. То има нужда от вътрешен мир за децата, реални политики за грамотност и връщане на авторитета на българския учител. Време е министерството да чуе гласа на практиците.