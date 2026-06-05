"Изпити без смисъл": Синдикат "Образование" настоява за премахване на НВО след 4. и 10. клас

Българската образователна система е заложник на една скъпа, стресираща и в крайна сметка – безполезна административна машина. Това е категоричната позиция на Синдикат "Образование" към КТ "Подкрепа", оглавявана от д-р Юлиян Петров. В официално становище синдикатът настоява за незабавното премахване на националното външно оценяване (НВО) след 4. и 10. клас. Тази позиция не е нова – синдикатът се бори срещу изпитите в начален етап още от 2013 г. През последните години национални проучвания сред учители, родители и директори потвърдиха едно - сегашният модел на тези матури нямат никаква образователна стойност.
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"Изпитите за нищо"
Основният аргумент срещу матурите в 4. и 10. клас е пълната липса на реални последици от резултатите. От становището на Синдиката става ясно, че след 4.клас оценките не участват в приема за масовото училище и не определят бъдещето на децата. Изпитът след 10. клас пък не е обвързан с достъп до следваща образователна степен и няма отношение към дипломирането.
На практика държавата харчи огромен ресурс, за да произведе суха статистика, която рядко се превръща в работещи политики. Учениците, учителите и родителите изнасят на гърба си цялата тежест на подготовката и стреса, без да получават никаква образователна полза.
Стрес за децата и бум на частните уроци
Ефектът върху 10-11 годишните деца е особено тревожен. Вместо началното училище да изгражда увереност, любознателност и обич към знанието, то насажда страх от неуспех и паника. Синдикатът е категоричен: държавата трябва да намалява, а не да умножава източниците на стрес в ранна възраст.
Нещо повече – НВО се превърна в мощна реклама за пазара на частни уроци. Все повече семейства инвестират в извънкласна подготовка още от началното училище. Това задълбочава социалното неравенство, ощетява децата от по-бедни семейства и подкопава доверието в редовната форма на обучение.
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Ресурс, пропилян на вятъра
Организацията на тези изпити парализира училищата. Ангажира се колосален човешки и финансов капацитет – от учители и директори до експерти от РУО и МОН. Провеждането, квесторството и проверката на работите редовно нарушават нормалния учебен процес.
"Този ежегоден финансов и човешки ресурс може да бъде насочен към дейности с пряк ефект върху качеството – квалификация на учителите, ранна диагностика и реална подкрепа на изоставащите ученици", посочват от синдиката.
Синдикат "Образование" не отрича нуждата от контрол. Проверката на качеството обаче може да става чрез представителни извадки и мониторингови изследвания, без да се натоварват абсолютно всички деца в страната.
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Планът за реформа
За да спре административният абсурд и да се върне качеството в класните стаи, синдикатът предлага пакет от спешни мерки:
- Край на изпитите: Пълно отпадане на НВО след IV клас.
- Стоп на матурите в гимназията: Пълно отпадане на НВО след X клас.
- Запазване само на смислените изпити: Оставят се само тези оценявания, които имат селекционна функция и пряко значение за бъдещето на ученика (като тези след VII и XII клас).
- Борба с дефицитите: Възможност за повтаряне на първи клас при доказани езикови, образователни и социални пропуски.
- Истинска предучилищна подготовка: Реално гарантиране на задължителните подготвителни групи за децата, които към момента често съществуват само на хартия.
- Край на анонимността: Връщане на реалните оценки в началния етап.
- Национален консенсус: МОН и социалните партньори да разработят спешна стратегия за борба с неграмотността.
- По-малко обем, повече мислене: Поставяне на функционалната грамотност като водещ критерий и олекотяване на претрупаното учебно съдържание.
- Умно финансиране: Пренасочване на средствата от НВО към ранна диагностика и компенсиране на образователните дефицити.
Българското училище няма нужда от куха статистика, хвърчащи бележки и излишни изпити. То има нужда от вътрешен мир за децата, реални политики за грамотност и връщане на авторитета на българския учител. Време е министерството да чуе гласа на практиците.