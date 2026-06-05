"Любопитен съм да чуя Мавродиев": Демерджиев е решен да докара екстрадицията му от Сърбия докрай

"Направили сме всичко необходимо, има създадена организация, има създадена координация. Разговарял съм с изпълняващата функциите главен прокурор. Имам уверението, че най-късно във вторник ще бъдат придвижени документите до сръбската страна. Срокът, който сърбите са поставили е 19 юни", каза министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев пред медиите в парламента във връзка с екстрадицията на задържания във вчерашния ден в сръбската столица бивш шеф на ББР Стоян Мавродиев.

Вътрешният министър увери, че документите ще бъдат предоставени на сръбската страна достат преди крайния срок.

"Това, което е резонно като въпроси, е Стоян Мавродиев да бъде осигурен на българското правосъдие. Аз лично съм много любопитен да чуя Стоян Мавродиев. Убеден съм, че има много какво да каже, убеден съм, че може да ни насочи в действията по много случаи", коментира още вътрешният министър Иван Демерджиев. ОЩЕ: Прокуратурата: Съдбата на Мавродиев е в ръцете на сръбските власти

Тормози ли полицията кмета на Кърджали?

Министърът отрече да е имало полицейски тормоз срещу кмета на Кърджали Ерол Мюмюн и уточни, че той не е бил изведен, а е бил извикан на разпит, съгласно действия по неотложнжст, изцяло одобрени от съда.

"Моля да не спекулирате", призова Демерджиев. ОЩЕ: Сателитни снимки подсказват повече за случая с отведения на разпит кмет на Кърджали