Кабинетът "Радев":

Ето кога и къде в София спират топлата вода

05 юни 2026, 14:27 часа 612 прочитания 0 коментара
Снимка: iStock
Ето кога и къде в София спират топлата вода

И тази година "Топлофикация-София" ще извършва големи планови ремонти на топлопреносната мрежа през летния период. Целта е да се повиши надеждността на топлоснабдяването и подготовка на системата за отоплителен сезон 2026/2027 г., посочват от дружеството. Това ще доведе до временно спиране на топлата вода в някои столични квартали.

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График на ремонтите

  • За периода от 22 юни до 26 юни 2026 г. – целият квартал „Западна фабрика“;
  • За периода от 6 юли до 8 юли 2026 г.– целият квартал „Свобода“;
  • За периода от 13 юли до 17 юли 2026 г.– част от ж.к. „Надежда“ – 3 и 4 част;
  • За периода от 20 юли до 24 юли 2026 г.– целият квартал „Обеля 1“
  • За периода от 27 юли до 31 юли 2026 г. – целият квартал „Обеля 2“

Спират се следните адреси:

  • „Надежда 3“ - бл. 301-319, 333- 335, траф. до бл. 311, ул. „Хр. Силянов“ № 91, ул. „Кумановски бой“ №47 и № 59 
  • „Надежда 4“ - бл. 423-443, 447-449, ОДЗ 90 – двете сгради.
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Ремонти Топла вода Топлофикация София
Виолета Иванова
Виолета Иванова Редактор
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