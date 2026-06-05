Макрон подкрепи Зеленски за среща с Путин: Добра инициатива

"Добра инициатива". Така френският президент Еманюел Макрон опрдели публикуваното писмо, изпратено от украинския президент Володимир Зеленски до руския диктатор Владимир Путин, в което се предлага среща между двамата. "Винаги сме подкрепяли преки преговори между Украйна и Кремъл", каза Макрон по време на посещението си в Черна гора. "Смятам, че именно Украйна и Русия могат да изградят както пътя до постигане на прекратяване на огъня, така и мирен план. Европейците могат да помогнат за това", добави той, цитиран от Франс прес и БТА.

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Френският президент допълни, че е настъпил моментът за подновяване на разговорите с цел постигане на траен мир между Украйна и Русия.

"Моето желание е да гледаме напред и да определим как да възстановим диалога, за да изградим примирие и мир", отбеляза той по време на среща между Европейския съюз и страните от Балканите. "И мисля, че моментът е подходящ, предвид развитието на ситуацията", посочи Макрон.

Той също така покани в Париж, по повод националния празник на Франция 14 юли, държавите, които участват в Коалицията на желаещите, създадена с цел да предоставя гаранции за сигурността на Украйна.