Румен Радев видя скрит дефицит от 2,2 млрд. евро и "голямо разминаване" между ЕС и България

Премиерът Румен Радев обяви, че има разминаване между прогнозата на Европейската комисия за свръхдефицит и реалната ситуация с финансите у нас, обвинявайки предходните правителства. По време на брифинг за медиите от Черна гора, където участва на срещата на върха ЕС-Западни Балкани, министър-председателят нарече препоръката на ЕК за начало на процедура по прекомерен дефицит за страната ни "красноречива оценка за всички предишни управления, които се стремяха да поддържат 3% дефицит, но с различни гимнастики".

"А именно декапитализиране на държавни дружества, изсмукване на ликвидност от бизнеса, забавяне на вземане за забавени плащания, изземване предварително на дължими данъци, при това с големи харчове, и то за съмнителни обществени поръчки със завишени цени. Аз се надявам обаче, че партиите в парламента ще проявят зрялост и конструктивност, за да можем да оздравим заедно публичните финанси", каза той.

Още: България да бъде поставена в процедура по свръхдефицит: Препоръката на ЕК е факт, на ход е Съветът на ЕС

"Голямо разминаване"

Попитан дали има разминаване в данните за дефицита между Брюксел и София, той обяви: "Има голямо раминаване - и то е защото в последните няколко години имаме отлагани плащания, които се прехвърлят за следващата година – т.нар. скрити разходи, които помпат скрития дефицит. Изплуват фактури за извършени дейности, които не са платени – това е над 2 милиарда и 200 милиона евро. Тези разходи тепърва трябва да се покриват".

В доклада си Еврокомисията отчита, че дефицитът на консолидирания държавен бюджет възлиза на 3,5% от БВП през 2025 г. и се очаква да се увеличи допълнително - до 4,1% през 2026 и до 4,3% през 2027 г., включително заради предвидените разходи за отбрана.

Преди дни финансовият министър Гълъб Донев пък изстреля дефицита на над 7%, ако не се предприемат необходимите мерки: "20 минути глупости", "Иска да намали дефицита, но няма кога", "Нямало фалшиви данни за еврозоната": Попиляха Донев в НС.

Арестът на Стоян Мавродиев

Относно ареста на бившия изпълнителен директор на Българската банка за развитие (ББР) Стоян Мавродиев в Белград на 4 юни Румен Радев бе попитан дали времето за екстрадиция у нас няма да отнеме твърде дълго, при положение че за Цветан Василев вече се чака с години.

Снимка: Инстаграм профил на Александър Вучич

"Точно затова вчера разговарях с президента Александър Вучич. Имам неговите уверения, че сръбската държава ще се отнесе най-отговорно към подадената от нас молба за екстрадиция", каза единствено премиерът.

Още: Арестът на Стоян Мавродиев в Белград: Екстрадицията може да продължи повече от 1 година и накрая да остане пак на свобода

България - двигател за Западните Балкани в ЕС

Радев обърна внимание и на международната политика, в частност напрежението между Сърбия и Черна гора в контекста на преговорите на втората за членство в ЕС. "Затова позицията ни е много ясна – разширяването трябва да става на принципа на собствените заслуги в областта на реформи във върховенството на правото, човешките права, изграждане на отношения на добросъседство. Не трябва да пренасяме наследени политически, исторически проблеми вътре в европейското семейство. Приветстваме прогреса на Черна гора и оценяваме високо усилията на Албания към еврочленство, пожелаваме и на другите държави да положат същите усилия, за да постигнат резултати", заяви Румен Радев.

Според него България е "двигател" в разширяването на ЕС във връзка със Западните Балкани, защото това е „инвестиция в нашата сигурност“ и в европейското пространство така се добавя още повече "стабилност и суверенитет".

"Но не можем да си позволим да компрометираме Копенхагенските критерии за членство, защото тези проблеми, ако ги потушим по изкуствен начин, след време те ще засегнат европейското семейство. Ако направим компромис, ще имаме пренесени проблеми. Ние предлагаме другия път – България може да помогне много, ние имаме натрупан опит, можем да окажем помощ на институциите на тези държави, но процесът трябва да е устойчив и необратим", категоричен е премиерът.

Вижте как той коментира най-новата тема от войната в Украйна: Радев след писмото на Зеленски към Путин: "Време е да използваме най-мощния инструмент".