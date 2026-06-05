България отстъпи от второто място по икономически ръст в ЕС

България отчита увеличение на брутния вътрешен продукт (БВП) от 3,1 на сто на годишна база през първото тримесечие, показват окончателните сезонно коригирани данни на Евростат, публикувани днес. Това отрежда на страната ни четвърто място сред държавите от Европейския съюз (ЕС), за които има налични данни. Предварителните данни сочеха втори по големина годишен растеж на България сред страните от ЕС.

Най-висок годишен ръст е отчетен в Дания (5,9 на сто), Малта (4,3 на сто), Полша (3,5 на сто), следвани от България и Словения (3,1 на сто и за двете държави).

Отрицателен годишен растеж е регистриран единствено в Ирландия (16,8 на сто) и Румъния (1,1 на сто).

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На тримесечна база

На тримесечна база страната ни отчита увеличение на БВП от 0,7 на сто през първото тримесечие на 2026 г. спрямо периода октомври–декември 2025 г. Това поставя страната на шесто място сред държавите от ЕС заедно със Словения, като преди двете страни са Дания (1,9 на сто), Естония и Малта (1,1 на сто и за двете държави), Финландия (0,9 на сто), Унгария (0,8 на сто).

През четвъртото тримесечие на 2025 г. БВП на България се увеличи с 0,8 на сто спрямо предходните три месеца.

Икономиката на еврозоната като цяло е отбелязала спад през първото тримесечие на 2026 г., след като рязкото свиване на икономиката на Ирландия наложи значителна ревизия на предварителните данни за растежа. Според публикуваните данни на Евростат брутният вътрешен продукт (БВП) на еврозоната е намалял с 0,2 на сто през периода януари–март спрямо предходното тримесечие. Предишната оценка сочеше ръст от 0,1 на сто.

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Основна причина за ревизията е икономиката на Ирландия, където БВП се е сринал с 12,1 на сто през първото тримесечие, вместо с първоначално отчетените 2 процента. Данните на ирландската статистическа служба показаха, че спадът е свързан основно със силно свиване в сектора на мултинационалните компании, особено във фармацевтичната индустрия. Високият дял на международни корпорации в ирландската икономика често води до изкривяване на статистиката за еврозоната, но мащабът на спада този път допълнително затруднява оценката за реалното състояние на икономиката във валутния съюз.