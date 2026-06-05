Арабските шейхове да заменят секващата американска помощ за Украйна: Стратегически коз за Залива

Държавите от Персийския залив трябва да заменят намаляващата американска помощ за Украйна, защото в бъдеще ще разчитат в голяма степен на украинската подкрепа и опит. В замяна те ще получат системната помощ на Киев за разработване на средства за борба с дронове и ще им предоставяне необходимото за това обучение, от което те отчаяно се нуждаят. Това пише колумнистът на FT Билал Сааб, старши управляващ директор на TRENDS US и асоцииран сътрудник в Chatham House.

Именно премахването на помощта за Украйна от бюджета за отбрана на САЩ за следващата година, което се очаква да направи президентът Доналд Тръмп, отваря пред страните от Залива стратегическа възможност, смята авторът.

Това не означава, че те ще се откажат от САЩ като свой основен партньор в сигурността. Въпреки всички недостатъци, които се видяха съвсем ясно по време на войната с Иран, американският чадър за сигурност остава на практика незаменим. Въпреки това държавите от Персийския залив имат спешна нужда от сигурност, каквато САЩ не могат да им осигурят, но пък Украйна може: възможности за борба с дронове, казва колумнистът в материала си.

Още: Зеленски: Много добри резултати тази нощ, страхотна точност на атаките

Честите атаки с ирански дронове са сериозна заплаха за критичната инфраструктура и цялостното икономическо благополучие на ОАЕ, Бахрейн, Саудитска Арабия, Катар и Кувейт. Повредените съоръжения могат да бъдат ремонтирани или възстановени, но истинската щета за арабските държави от Персийския залив е щетата върху имиджа им като безопасна дестинация за международен бизнес и туризъм. Възстановяването на този имидж може да отнеме години, посочва авторът.

Идеята не е страните от Персийския залив просто да купуват отбранително оборудване от Украйна. Те се нуждаят и от украински специалисти, които да ги научат как да произвеждат, интегрират, разполагат и поддържат средствата за борба с дронове.

Още: Форумът на Путин в Санкт Петербург: Украинците не бяха поканени, но пристигнаха първи с огненото си шоу (ВИДЕА)

Това би спестило пари, би защитило суверенитета на държавите от Персийския залив, би намалило зависимостта им от съюзници на фона на нарастващата несигурност в глобалните вериги за доставки и в крайна сметка би създало потенциал за износ на системи за борба с дронове, което би спомогнало за ускоряване на икономическата им трансформация, отбелязва Билал Сааб. Арабските държави от Персийския залив се стремят да се превърнат в глобални центрове за изкуствен интелект, но биха могли да се превърнат и в центрове за противодействие на дронове.

Комбинирането на украинското ноу-хау с американски технологии и с капитал от Персийския залив би нанесло сериозен удар на стратегията на Иран, заключава колумнистът.

Рицари в доспехи срещу селяни с вили: Кремъл няма шанс срещу дроновете с изкуствен интелект

Заглавната снимка е илюстративна и е направена с инструмента за ИИ ChatGPT5 на OpenAI