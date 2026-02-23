4-те зодии, които ще намерят нова любов през седмицата, 23 февруари – 01 март 2026

Връзките най-накрая се подобряват за четири зодиакални знака през седмицата от 23 февруари до 1 март 2026 г. Любовта в Риби е от онези, за които се пишат романтични романи. През следващата седмица ще можете да прегърнете тази енергия.

Рак

Прегърнете новото начало, Раци. В неделя, 1 март, Северният възел се съединява с Венера в Риби, активирайки фаза на растеж и обновление в романтичния ви живот. Тази енергия не е сурова, както може би се е усещала в минали години. Вместо това, тя пристига с нежна мекота.

Ако сте щастливо необвързани, може да се сблъскате с неочаквана романтична възможност по време на този транзит. Енергията на Риби подкрепя новото начало в любовта, като същевременно подчертава изобилието и пътуванията. Става въпрос за излизане от зоната ви на комфорт или за освобождаване от всеки коловоз, в който сте заседнали, за да можете да живеете пълноценно живота си.

По ирония на съдбата, фокусирането върху собственото ви развитие и преживявания е точно това, което привлича любовта, на която се надявате. Вместо да се тревожите за приложения за запознанства, концентрирайте се върху това да бъдете открити и ангажирани със света около вас. Любовта често идва, когато наистина се наслаждавате на живота си.

Дева

Не бързайте с процеса, Дева. Меркурий започва своята ретроградност в Риби в четвъртък, 26 февруари. Този период продължава до 20 март, когато Меркурий най-накрая ще заеме директна позиция.

Нептун напусна Риби, носейки по-остро прозрение за това кое е реално и кое не. Ако сте се борили с предизвикателства във връзката си, това е моментът, в който истината става по-лесна за разпознаване. Тази яснота може да ви помогне да обсъдите минали проблеми и да задълбочите връзката си или да си тръгнете без съжаления. Потопете се в тази ретроградна фаза и разбирането, което тя предлага, знаейки, че това не е процес, за който трябва да бързате.

Ако сте мечтали за някого от миналото си, може да получите втори шанс за любов. Ретроградният Меркурий често се свързва със завръщането на бившия партньор, но в някои случаи това завръщане е желано и дори необходимо. Само защото сте се разделили веднъж, не означава, че това непременно ще се случи отново. Внимавайте с думи, които не са подкрепени от последователни действия, и позволете на това време да бъде време за размисъл и потенциални втори шансове.

Скорпион

На 4 март 2018 г. Меркурий беше в съвпад с Венера в Риби. Оттогава Сатурн завърши своя кармичен цикъл в този знак, така че сега би трябвало да можете да видите колко много се е променило. В събота, 28 февруари, Меркурий отново е в съвпад с Венера в Риби, активирайки тази област от живота ви. Това не е транзит, който се случва често, така че значението му е още по-голямо.

Ако сте необвързани, обърнете внимание на това, което възниква, когато Меркурий се съедини с Венера. Тези две планети не са се срещали в Риби от 2018 г., което прави този момент важен.

Ретроградният Меркурий може да представлява завръщане на човек от миналото, но може също така да символизира подновено обвързване или среща с някой с дългосрочен потенциал. Уверете се, че сте готови да приемете това, което идва. Това не е мимолетна енергия. Тя говори за трайна любов.

Стрелец

Стрелец, новото начало винаги е възможно. Във вторник, 24 февруари, първата четвърт на Луната изгрява в Близнаци. Това е отличен момент да се свържете отново с минала любов или да инвестирате енергия в подобряване на настоящата си връзка.

Макар че действията ви са от голямо значение, това, което съобщавате на партньора си, е от още по-голямо значение. Уверете се, че изразявате себе си целенасочено и ясно. Това не означава, че не можете да бъдете емоционални, но не бива да оставяте никакви съмнения относно намеренията си за връзката. Това е вашият шанс да кажете всичко и е много вероятно да спечелите отново сърцето на този специален човек.

Ако сте необвързани, тази луна в Близнаци носи добри новини. Това е отличен момент да направите първата крачка и сами да поканите този специален човек на среща. Можете също така да обновите профила си за онлайн запознанства или открито да заявите чувствата си.

