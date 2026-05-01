Социалният министър с обръщение към Радев: Да не реже доходите и пенсиите

Бъдещото редовно правителство на Румен Радев следва да изработи дългосрочна програма за подоходна политика. Социалните плащания трябва да бъдат съхранени. Затова призова служебният министър на труда и социалната политика Хасан Адемов пред Нова телевизия.

По думите му България е на едно от първите места по неравенства в сферата на труда.

"Те са сред причините за "работещите бедни". Това предполага цялостна задълбочена и дългосрочна политика по доходите, а не периодични социални увеличения. Предизвикателство пред следващото правителство е да разработи такава. Социалните партньори трябва да участват активно и да обсъждат", допълни Адемов.

Задачите към новото редовно правителство

Още: Политолог: Може да има изненади в състава на правителството

Според него сериозен анализ би следвало да предшества едни евентуални съкращения в държавната администрация.

"Има звена и отрасли, които работят на гише и не са дигитализирани. Те трябва да бъдат укрепени", смята социалният министър.

Адемов посочи, че инфлацията е следствие на случващото се в заобикалящата ни среда.

"Тя трудно може да бъде преборена с раздаване на пари. Служебният кабинет предложи важни мерки за бизнеса, транспорта и земеделието, защото увеличението на цените на горивата се прехвърлиха и върху крайния потребител. Работим в условията на липсващ бюджет, затова сме предложили мерки, които да пресекат ръста на цените на дребно, но няма универсална мярка, която да спре цялостно инфлацията. Джобът на служебния кабинет не може да се разпорежда с всички инструменти", обясни министърът.

Той припомни, че 80% от пенсионерите са получили празнична добавка.

"Служебното правителство прие и наредбата за енергийната бедност. Вече имаме определение и за енергийно уязвимите. 800 000 са решенията на ТЕЛК в България, но една голяма част са в нетрудоспособна възраст - те получават добавка за хора с увреждания. Само 460 000 са в работоспособна възраст. Дигитализирането на процеса по експертизата дава допълнителни възможности, защото чрез електронните здравни досиета може да се контролират и установят нарушения при ТЕЛК", коментира Хасан Адемов.

Той отбеляза, че в момента ТЕЛК осигурява стойността на процента изгубена работоспособност спрямо здрав човек, а останалата не е осигурена.

"В проектобюджета, който не видя бял свят, бюджетът на социалното министерство трябваше да бъде увеличен с 500 млн. евро. Това означава, че достига рекордните 2,3 млрд. Но при тези условия приехме удължителен закон. Социалните плащания трябва да бъдат съхранени при следващия кабинет, който трябва да ореже излишните разходи. Трябва да се мисли за диференциран подход за подкрепа на нуждаещите се сектори", заяви министърът.

Той не пожела да коментира резултата на ДПС и АПС на вота и избора на българските граждани от турски етнически произход, докато е служебен министър. Според е било важно да се покаже, че социалните плащания не зависят от избора за кого гласуваш.

Още: Политическите речи очертаха пътя на 52-рия парламент: Рязко скъсване с предишния управленски модел (ОБЗОР)