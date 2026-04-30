Политолог: Може да има изненади в състава на правителството

52-рото Народно събрание започна работа без драми около избора на председател и ръководство. С абсолютно мнозинство от 131 депутати „Прогресивна България“ безпроблемно излъчи своя кандидат за поста – Михела Доцова. Въпреки спокойния старт обаче, въпросът за състава на бъдещото правителство остава отворен. Очакванията са за комбинация от познати имена от служебните кабинети и нови лица.

Според политолога доц. Милен Любенов в изборът на председател не е изненадващ. „Вероятно се е търсил профил на юрист, човек с административен опит и с добри организационни качества. Настоящият председател отговаря на тези характеристики“, коментира той пред bTV.

Любопитен детайл е, че освен управляващото мнозинство, подкрепа за Доцова дойде и от ГЕРБ и ДПС – формации, срещу които „Прогресивна България“ заявява намерение за борба. Според анализатора, кабинетът на Румен Радев ще бъде самостоятелен, без коалиционни партньори. Това дава свобода при избора на министри, но и увеличава отговорността.

Очакванията са част от министрите да са познати от служебните кабинети, назначавани от Радев, но и да има нови лица, които да внесат експертност и политически баланс. Може и да се търси комбинация между опит и обществено доверие, смята Любенов. „Вероятно ще има изненади. Не мисля, че министрите ще бъдат изцяло обвързани със служебните кабинети. Ще видим и доста нови лица“, прогнозира той.

Сред обсъжданите имена неофициално се споменават фигури с опит в администрацията, както и експерти от икономическия и правния сектор.